Filha de Karoline Lima e Militão confunde jogador Hulk com herói da Marvel e se desespera
Cecília, de 3 anos, ficou apavorada após o atleta machucar Léo Pereira em campo e achou que o personagem iria invadir sua casa
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A influenciadora Karoline Lima divertiu os seguidores, na última quinta-feira (7), ao mostrar um momento hilário com a filha Cecília, de apenas 3 anos, fruto do relacionamento com Éder Militão.
A pequena confundiu ninguém menos que o jogador Hulk, do Atlético-MG, com o Hulk da Marvel!
Veja também
E o motivo? Cecília ficou preocupadíssima depois que o atleta machucou o zagueiro Léo Pereira, atual namorado de Karoline, durante a partida entre Flamengo e Atlético-MG, pela Copa do Brasil. ⚽
Nos stories do Instagram, Karoline caiu na risada ao mostrar a reação da filha, que não queria nem pensar na possibilidade do jogador aparecer em casa: “Ela acha que o Hulk é literalmente o Hulk”, escreveu a influenciadora, rindo da confusão.
A preocupação da pequena foi fofa e dramática: chamou Léo de “tio” e soltou, bem sentida, que o Hulk “machucou o pé do tio”. 🥺
E não parou por aí! Na mistura do universo infantil, Cecília ainda perguntou se o Hulk estava “com o lobo”, misturando mais personagens no meio da história!
Karoline, com toda paciência de mãe, explicou que o homem não ia aparecer em casa e muito menos pegar os brinquedos da filha. Ufa! 😂
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp