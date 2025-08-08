Filha de Karoline Lima e Militão confunde jogador Hulk com herói da Marvel e se desespera Cecília, de 3 anos, ficou apavorada após o atleta machucar Léo Pereira em campo e achou que o personagem iria invadir sua casa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/08/2025 - 12h35 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A filha de Karoline Lima, Cecília, confundiu o jogador Hulk com o super-herói da Marvel.

Cecília ficou assustada após o jogador machucar Léo Pereira em uma partida de futebol.

Karoline compartilhou a reação da filha nas redes sociais, mostrando sua preocupação.

A mãe explicou pacientemente que o Hulk não iria aparecer em casa, aliviando a menina. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cecília, de 3 anos, confundiu o jogador Hulk com o herói Reprodução/Instagram/@karolinel/@hulkparaiba

A influenciadora Karoline Lima divertiu os seguidores, na última quinta-feira (7), ao mostrar um momento hilário com a filha Cecília, de apenas 3 anos, fruto do relacionamento com Éder Militão.

A pequena confundiu ninguém menos que o jogador Hulk, do Atlético-MG, com o Hulk da Marvel!

E o motivo? Cecília ficou preocupadíssima depois que o atleta machucou o zagueiro Léo Pereira, atual namorado de Karoline, durante a partida entre Flamengo e Atlético-MG, pela Copa do Brasil. ⚽

Nos stories do Instagram, Karoline caiu na risada ao mostrar a reação da filha, que não queria nem pensar na possibilidade do jogador aparecer em casa: “Ela acha que o Hulk é literalmente o Hulk”, escreveu a influenciadora, rindo da confusão.

A preocupação da pequena foi fofa e dramática: chamou Léo de “tio” e soltou, bem sentida, que o Hulk “machucou o pé do tio”. 🥺

E não parou por aí! Na mistura do universo infantil, Cecília ainda perguntou se o Hulk estava “com o lobo”, misturando mais personagens no meio da história!

Karoline, com toda paciência de mãe, explicou que o homem não ia aparecer em casa e muito menos pegar os brinquedos da filha. Ufa! 😂

