Arlindo Cruz enfrentou sucessivas internações após AVC em 2017; relembre Estado de saúde do cantor foi alvo frequente de boatos ao longo dos anos Famosos e TV|Do R7 08/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arlindo Cruz, cantor e compositor, faleceu aos 66 anos após anos de complicações de saúde.

Em 2017, sofreu um AVC hemorrágico que resultou em internações prolongadas e sequelas.

No período seguinte, enfrentou doenças autoimunes e várias internações para tratar infecções.

Deixa filhos e era acompanhado de perto pela família, que desmentiu boatos sobre sua saúde ao longo dos anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nos últimos meses, Arlindo Cruz apresentou um quadro de derrame pleural Reprodução/Instagram

O cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, passou os últimos anos enfrentando uma série de complicações de saúde. Internações prolongadas marcaram a trajetória do sambista desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 2017.

No dia 17 de março daquele ano, Arlindo passou mal em casa e foi levado ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de AVC. O quadro exigiu internação por mais de um ano e, após esse período, o sambista passou a ser cuidado pela família em casa. Desde então, seu estado de saúde seguiu instável.

Além das sequelas causadas pelo AVC, Arlindo foi diagnosticado com uma doença autoimune. Também passou a viver com traqueostomia e gastrostomia, utilizando uma sonda para alimentação.

Em outubro de 2023, ele voltou a ser internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde permaneceu por cerca de um mês para tratar uma caxumba bacteriana. Em abril de 2024, sofreu uma bradicardia, condição que provoca a desaceleração do ritmo cardíaco, e precisou novamente de atendimento médico.

‌



Nos últimos meses, o cantor apresentou um quadro de derrame pleural, o que exigiu nova internação prolongada. Durante o tratamento, contraiu uma infecção. Estava hospitalizado e sob os cuidados da equipe médica e da família no momento da morte.

O estado de saúde de Arlindo foi alvo frequente de boatos ao longo dos anos. Em diversas ocasiões, a família precisou desmentir informações falsas sobre sua morte, reafirmando que ele seguia em tratamento e era acompanhado de perto pelos parentes.

‌



Nos anos que se sucederam ao seu AVC, suas pequenas conquistas eram exibidas nas redes sociais, sobretudo por sua mulher, Bárbara, a Babi. Passou por diversas internações e mais de uma dezena de cirurgias, mas segundo Babi, reagia ao ouvir música e chegava a balbuciar algumas palavras.

Arlindo Cruz deixa os filhos Arlindo Neto, cantor conhecido como Arlindinho, e Flora, do casamento com Babi, além de Kauan Felipe, de outro relacionamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp