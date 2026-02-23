Logo R7.com
‘Rush’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Música|R7 Conteúdo e Marca

Rush anuncia Fifty Something Tour no Brasil em 2027 ABC do ABC

“Rush” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23). A banda anunciou que fará turnê no Brasil em 2027 e irá visitar 5 cidades: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 10h52 desta segunda (23). Confira:

Interesse em pesquisas pela banda teve um pico após seu anúncio de nova tour no Brasil

