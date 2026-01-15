Site falso com ingressos para show do Iron Maiden faz mais de mil vítimas; veja como não cair nesse tipo de golpe Delegado recomenda que clientes sempre confiram os dados do site e da empresa antes de realizar a transação

Uma operação realizada pela polícia, nesta quinta-feira (15), teve como alvo um site que vendia falsos ingressos para o show da banda de rock Iron Maiden, que acontecerá em outubro deste ano em São Paulo. Policiais cumpriram mandatos na zona leste da capital paulista, além da cidade de Guarulhos, localizada na região metropolitana.

Como resultado da ação, um homem foi preso, além da apreensão de eletrônicos e de carros de luxo. Se comprovado pelo resultado das investigações, o suspeito de 34 anos poderá responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, aponta Alexandre Bento, delegado titular do 42º DP.

Delegado recomenda que clientes sempre confiram os dados do site e da empresa antes de realizar a transação Reprodução/Record News

Segundo o delegado, ao menos mil pessoas de todas as partes do país foram vítimas do golpe por meio de um site que simulava a plataforma oficial de venda dos ingressos, com aparência e nomes similares ao verdadeiro. Segundo estimativas preliminares, o golpista pode ter desembolsado mais de R$ 1 milhão apenas nesse show, com as entradas custando entre R$ 700 e R$ 800 reais.

O estopim da investigação foi a denúncia de uma vítima que procurou a polícia com comprovantes dos pagamentos e o link do site, algo que se expandiu com novas denúncias. No entanto, Bento ressalta que o número de vítimas ainda pode aumentar após a divulgação da operação na mídia, sendo essencial que as pessoas lesadas busquem os órgãos responsáveis e façam a denúncia.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta, o delegado também dá orientações para outras pessoas evitarem golpes similares: “A gente não pode comprar e ir clicando automaticamente, a gente tem que prestar atenção, conferir os dados, certificar-se de que está comprando na empresa certa, que o valor que está sendo creditado, que está sendo comprado”.

