Sorriso Maroto leva turnê ‘As Antigas’ a São Paulo e promove câmera do beijo como Coldplay Grupo de pagode carioca reuniu 90 mil pessoas no total, em dois dias no Allianz Parque Música|Mariane Reghin, do R7 04/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h23 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Sorriso Maroto realizou a turnê 'As Antigas' em São Paulo, reunindo 90 mil pessoas em dois dias.

A turnê celebra os 28 anos do grupo e já passou por 17 cidades, atraindo mais de 800 mil fãs.

O show incluiu hits de diversas épocas e momentos emocionantes, como a participação de uma fã especial no palco.

Parte da venda dos ingressos foi destinada a um projeto social, destacando a solidariedade do evento.

Sorriso Maroto misturou nostalgia e tecnologia em show Mariane Reghin/R7

Casais apaixonados, fãs e grupos de amigos lotaram o Allianz Parque, em São Paulo, neste domingo (3) para o segundo show na cidade da turnê de despedida Sorriso Maroto - As Antigas.

Em sua estreia no estádio, o Sorriso Maroto reuniu 90 mil fãs em um fim de semana repleto de pagode e nostalgia. A turnê já dura três anos, celebrando os 25 anos — agora 28 — do grupo carioca, já passou por 17 cidades, com público superior a 800 mil pessoas, e segue até o final de 2025.

“Começamos a festa com 10 mil pessoas no Rio de Janeiro e agora estamos aqui em São Paulo nesse estádio. Isso é incrível”, celebrou o vocalista Bruno Cardoso.

‘Preparados pra sofrer?’

Com o lema “Vamos viver o extraordinário”, o show iniciou antes mesmo das luzes se apagarem. Um locutor animou a plateia em uma espécie de “esquenta” com os maiores hits do pagode nacional.

‌



Às 18h28, a apresentação, que celebra a nostalgia, ficou com ar futurista. Um robô deu as boas-vindas ao público e fez a contagem regressiva. A multidão precisou gritar o mais alto possível para “carregar” o fone de ouvido formado de LED, que iluminava o palco com o letreiro Sorriso As Antigas.

Grupo de pagode carioca celebra 28 anos de carreira em 2025 Reprodução Instagram @sorrisoasantigas

“Alô, São Paulo! Vocês estão preparados pra sofrer?”, declarou Bruno Cardoso. O grupo de pagode levou a multidão à loucura com os primeiros acordes de Ainda Gosto De Você. O repertório extenso, com mais de 50 músicas, inclui canções lançadas entre 1997 e 2016, como os sucessos Assim Você Mata o Papai, Ela e Sinais.

‌



“É um show temático, um show retrô do Sorriso, com músicas que acabaram se imortalizando graças a cada um de vocês”, comentou o vocalista. Nas 3h50 de duração do show, um coro incansável de 45 mil fãs acompanhou as letras românticas e melodias dançantes do Sorriso Maroto.

Para surpresa do público, Bruno anunciou que passou os últimos dias doente com uma hérnia inflamada. “Eu tô a base de remédios e agradeço o apoio dos médicos e fisioterapeutas que me ajudaram essa semana”, revelou o vocalista do Sorriso Maroto.

‌



Câmera do beijo

Inspirado na banda Coldplay, o Sorriso Maroto mostrou casais apaixonados se beijando no telão durante a música Estrela Maior. “Os casais que estão pulando a cerca, abaixem agora”, brincou Bruno.

Após o coral em Não Tem Perdão, a banda foi homenageada pela plateia com gritos de “Sorriso, eu te amo”.

Bruno Cardoso e Sergio Jr. durante show no Allianz Parque Reprodução Instagram @allianzparque

“São 28 anos ouvindo a nossa voz na casa de vocês. Eu tô realizado e feliz vendo que músicas, como 80 Anos continuam entrando na vida de vocês”, afirmou Bruno.

A emoção rolou solta quando o vocalista pediu a ajuda do grupo para escolher uma fã para subir ao palco. A eleita foi Thalyta, que levou um cartaz dizendo que acompanha o Sorriso Maroto há 20 anos. Bruno dedicou a música Me Olha Nos Olhos à fã e cantou de mãos dadas com ela, que foi às lágrimas e ainda ganhou uma foto com o grupo para eternizar o momento.

“Dizem que só show internacional lota estádio. O pagode lotou dois dias”, celebrou Sergio Jr., integrante do Sorriso Maroto.

O show no Allianz Parque ainda promoveu a solidariedade. A banda anunciou no telão que, de cada ingresso vendido, R$ 5 foram destinados para o projeto social Espalhando Sorrisos. Também não faltou acessibilidade nos telões do estádio, que exibiram tradução simultânea de libras.

Sorriso Maroto reuniu 45 mil pessoas no Allianz Parque Reprodução Instagram @sorrisoasantigas