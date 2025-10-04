Taylor Swift retorna ao pop clássico no ‘nervoso’ ‘The Life of a Showgirl’; veja análise do álbum
Faixas como ‘The Fate of Ophelia’ e ‘Opalite’ contam com batidas marcantes e relembram era ‘1989′ da artista
Taylor Swift lançou, nesta sexta-feira (3), seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl. A artista norte-americana retorna ao pop clássico neste “nervoso” disco, após lançamentos em uma linha mais folk e indie, como Folklore, Evermore e, o antecessor deste lançamento, The Tortured Poets Department.
Durante o anúncio do novo disco, em agosto de 2025, Taylor revelou que as músicas foram escritas e gravadas durante a passagem da turnê pela Europa, em 2024.
Ela disse também que a estética da era seria sobre uma artista em plena atividade, o que passava na cabeça dela ao encerrar mais uma apresentação e que esse seria um disco mais animado, relacionado à fase mais recente da vida dela.
Em 2024, Taylor encerrou a The Eras Tour, uma turnê mundial que reunia as, até então, dez fases da carreira da artista, representando cada um dos discos lançados.
O novo álbum traz uma Taylor cheia de novidades. Em maio, a artista anunciou a compra das masters originais, após seis anos de disputa na justiça e a regravação de quatro dos seis primeiros trabalhos da carreira da norte-americana.
Em 2023, a cantora engatou em um romance com o jogador de futebol americano Travis Kelce. O casal anunciou em agosto deste ano que estavam noivos, algo que impulsionou a expectativa sobre as novas canções.
‘The Life of a Showgirl’
The Life of a Showgirl conta com a produção de Max Martin e Shellback, profissionais que trabalharam com Taylor no álbum 1989, de 2014. A expectativa dos fãs era alta pela volta de faixas com uma pegada mais pop e batidas contagiantes, presentes em singles que fazem sucesso nas rádios.
O novo disco possui, de fato, esse estilo associado aos produtores. As músicas Opalite, Honey e CANCELLED! expressam batidas mais marcantes, e letras mais descontraídas.
A faixa escolhida para abrir o novo trabalho e ser o primeiro single da fase, The Fate of Ophelia, é extremamente pop, mas traz na letra uma referência clara à figura de Ofélia, da peça Hamlet, obra do escritor inglês William Shakespeare.
Ruin The Friendship é uma das faixas com a composição mais pessoal do lançamento. Nela, Taylor fala sobre uma amizade do tempo de escola, da qual ela se arrepende de não ter virado uma história de amor. A letra revela que os dois perderam o contato, e o garoto morreu anos depois.
Wi$h Li$t e Wood são totalmente dedicadas a Travis Kelce, ao passo que Taylor expõe nas letras totalmente descontraídas que gostaria de ter filhos com o jogador no futuro e como o casal “construiu a própria sorte”.
A faixa-título, em parceria aguardada com Sabrina Carpenter, cumpre o que promete e expõe exatamente o que a estética do álbum representa, dançarinas e estrelas em cima do palco.
Elizabeth Taylor e Father Figure — esta última embora conte com o sample da clássica canção de George Michael — deixam uma lacuna por não causarem o impacto esperado.
*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna, editora do R7
