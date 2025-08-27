Veja os detalhes do noivado de Taylor Swift com Travis Kelce que você pode ter perdido Ícone do pop americano, Taylor anunciou na terça-feira (26) que vai se casar com o astro da NFL após dois anos de namoro Famosos e TV|Do R7 27/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce ocorreu em um jardim na mansão do jogador em Leawood, Kansas.

Taylor usou um vestido da Ralph Lauren e Kelce uma camisa polo, ambos atraindo a atenção dos fãs.

O anel de noivado, criado por Kindred Lubeck, possui um diamante oval valendo entre US$ 675 mil e US$ 1 milhão.

A proposta foi anunciada com uma legenda que faz referência às profissões do casal, acompanhada de um emoji de dinamite. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Travis Kelce anunciou noivado com Taylor Swift em publicação no Instagram Reprodução/Instagram/@taylorswift

O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce mobilizou milhões de fãs nas redes sociais na terça-feira (27). O pedido, feito em um jardim de rosas na mansão do jogador de futebol americano, foi revelado em uma publicação no Instagram que ultrapassou 27 milhões de curtidas em menos de 24 horas. Mas, além do cenário romântico e do anel de noivado, há uma série de detalhes que muitos fãs podem ter deixado passar.

A seguir, os dez pontos que marcaram o pedido de casamento.

Local escolhido

Kelce pediu Swift em casamento no quintal de sua mansão em Leawood, Kansas, avaliada em US$ 6 milhões. A casa foi comprada um mês após o casal assumir o relacionamento, em 2023. O jogador transformou o espaço, antes simples e com poucas plantas, em um jardim com flores e um gazebo de ferro forjado, que serviu como cenário para a proposta.

‘Combinandinhos’

O casal apareceu com looks da Ralph Lauren. Taylor usou um vestido listrado de seda de US$ 400, enquanto Kelce vestiu uma camisa polo de tricô azul-marinho de US$ 138. As peças semelhantes chamaram a atenção dos fãs, que acreditam que a escolha foi cuidadosamente planejada.

‌



Referência ao álbum “Lover”

As fotos do pedido lembraram a sessão de imagens feita por Taylor em 2019 para divulgar o álbum “Lover”. Com cores e cenários semelhantes, os fãs apontaram que a cantora pode ter “previsto” o momento, já que o disco é marcado por tons de romance.

Mensagem escondida na legenda

Na legenda do anúncio, Taylor escreveu: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, fazendo referência a carreira de letrista e à de Travis como jogador. A cantora ainda adicionou um emoji de dinamite, que fãs interpretaram como referência às iniciais “TNT”, usadas para se referir ao casal.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corte de cabelo de Travis

O visual do jogador também deu pistas. Kelce apareceu com um corte de cabelo mais curto, diferente do estilo que usava até julho, sugerindo que o pedido aconteceu no início de agosto. O pai do atleta, Ed Kelce, confirmou que a proposta havia sido feita “algumas semanas antes” do anúncio oficial.

Marca de fone no cabelo de Taylor

Um detalhe no cabelo da cantora também gerou teorias. Um vinco próximo à orelha levantou a hipótese de que o pedido pode ter acontecido logo após a gravação do podcast New Heights, no qual ela participou em 13 de agosto. O programa é apresentado por Travis e pelo irmão, Jason Kelce.

‌



Unhas preparadas

As unhas da cantora estavam feitas em tom nude, algo que chamou a atenção de fãs. Muitos especularam que Taylor sabia do pedido e se preparou para as fotos do noivado.

Mensagem no anel

A joia, criada pelo designer Kindred Lubeck na Artifex Fine Jewelry, possui um diamante oval com aro de ouro amarelo, avaliado entre US$ 675 mil e US$ 1 milhão. Fãs notaram a presença de uma letra “T” gravada, possivelmente representando Taylor e Travis.

Relógio Cartier

Além do anel, Taylor usava um relógio Cartier Santos Demoiselle, avaliado em US$ 18.330. O acessório, decorado com diamantes, é uma de suas peças favoritas e já havia sido usado em outras aparições ao lado do noivo.

Música como mensagem

No carrossel de fotos, Taylor adicionou a canção “So High School”, do álbum “The Tortured Poets Department”. A letra é considerada uma homenagem a Travis e descreve um amor que remete às emoções da juventude.

O anúncio ainda foi feito no dia 26 de agosto, coincidindo com o número 26 da faixa “The Prophecy”, e 13 dias após o podcast com Travis, número que a cantora considera de sorte.

Perguntas e Respostas Qual foi o local do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce? O noivado ocorreu no quintal da mansão de Travis Kelce em Leawood, Kansas, que foi avaliada em US$ 6 milhões. Como foi o pedido de casamento? Kelce fez o pedido em um jardim de rosas, que ele transformou em um espaço romântico com flores e um gazebo de ferro forjado. Quais foram os trajes usados pelo casal durante o noivado? Taylor Swift usou um vestido listrado de seda da Ralph Lauren, avaliado em US$ 400, enquanto Travis Kelce vestiu uma camisa polo de tricô azul-marinho, que custou US$ 138. O que os fãs notaram sobre as fotos do pedido? As fotos lembraram uma sessão de imagens que Taylor fez em 2019 para divulgar o álbum "Lover", com cores e cenários semelhantes, levando os fãs a especularem que ela pode ter "previsto" o momento. Qual foi a legenda do anúncio do noivado? Taylor escreveu: "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", referindo-se às suas carreiras. Ela também usou um emoji de dinamite, que os fãs interpretaram como uma referência às iniciais "TNT" do casal. Houve alguma mudança no visual de Travis Kelce antes do pedido? Sim, Kelce apareceu com um corte de cabelo mais curto, diferente do estilo que usava até julho, o que sugere que o pedido aconteceu no início de agosto. O que o pai de Travis Kelce disse sobre o pedido? Ed Kelce confirmou que a proposta foi feita "algumas semanas antes" do anúncio oficial. O que os fãs especularam sobre o cabelo de Taylor Swift? Um vinco próximo à orelha de Taylor levantou a hipótese de que o pedido pode ter ocorrido logo após sua participação no podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão, Jason Kelce. Como estavam as unhas de Taylor no dia do noivado? As unhas de Taylor estavam feitas em tom nude, o que levou muitos fãs a especularem que ela sabia do pedido e se preparou para as fotos. Qual é o valor do anel de noivado e quem o desenhou? O anel, criado pelo designer Kindred Lubeck na Artifex Fine Jewelry, possui um diamante oval com aro de ouro amarelo, avaliado entre US$ 675 mil e US$ 1 milhão, e tem uma letra "T" gravada. Que outro acessório Taylor usou durante o noivado? Além do anel, Taylor usava um relógio Cartier Santos Demoiselle, avaliado em US$ 18.330, que já havia sido usado em outras aparições ao lado de Travis. Qual música Taylor adicionou ao carrossel de fotos do noivado? Ela adicionou a canção "So High School", do álbum "The Tortured Poets Department", que é considerada uma homenagem a Travis e descreve um amor juvenil. Quando foi oficialmente feito o anúncio do noivado? O anúncio foi feito no dia 26 de agosto, coincidindo com o número 26 da faixa "The Prophecy", e 13 dias após o podcast com Travis, número que Taylor considera de sorte.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp