Quem é Travis Kelce, noivo de Taylor Swift e astro da NFL

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A cantora Taylor Swift anunciou seu noivado com o jogador Travis Kelce, astro da NFL.

Kelce, campeão do Super Bowl, e Swift começaram a namorar em julho de 2023, após um encontro em um show.

O relacionamento ganhou notoriedade com Swift presente em jogos e conquistou a mídia após o beijo em campo após a vitória no Super Bowl 2024.

O casal compartilha experiências juntos, como a turnê da cantora, que permitiu viagens e momentos especiais.

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Reprodução/Instagram

A cantora Taylor Swift anunciou que vai se casar com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Astro do Kansas City Chiefs, o atleta de 35 anos é um dos nomes mais importantes da NFL e se tornou figura frequente fora dos campos desde o início do relacionamento com a artista em 2023.

Os dois se conheceram em julho daquele ano, pouco depois de o jogador tentar entregar seu número de telefone para Swift durante um show. O gesto não funcionou, mas semanas mais tarde o namoro foi confirmado quando a cantora começou a aparecer em partidas dos Chiefs.

Desde então, a relação ganhou projeção mundial. Swift acompanhou a conquista do Super Bowl de 2024 e também esteve presente em derrotas da equipe. Kelce chegou a participar como dançarino reserva em um dos shows da artista.

Na época em que começaram a namorar, o atleta já era bicampeão da NFL, em 2020 e 2023. Draftado pelos Chiefs em 2013, Kelce construiu toda a carreira na franquia e se consolidou como peça central do time. Importante nas campanhas recentes, ele quebrou o recorde histórico de recepções em jogos de playoffs, com 174, além de acumular 20 touchdowns e 2.039 jardas em 24 partidas de pós-temporada.

Dez vezes selecionado para o Pro Bowl e quatro vezes eleito para o time dos melhores da liga, o jogador conquistou o terceiro título da carreira no último Super Bowl, na vitória sobre o San Francisco 49ers.

A final de 2024 marcou também um dos momentos mais comentados da relação. Após a vitória, Taylor Swift entrou em campo e comemorou o título com um beijo em Kelce, cena que se espalhou pelas redes sociais e foi amplamente repercutida pela imprensa americana. Desde então, ambos passaram a dividir aparições públicas, seja em jogos ou em shows. Kelce chegou a acompanhar Swift em parte de sua turnê mundial.

Em entrevista, o jogador relatou a admiração pelo trabalho da noiva. “O que eu vi na turnê foi inesquecível. Vê-los trabalhando semana a semana, viajando de um país para o outro, o quão pesado era para ela no corpo e na mente. Não só ela, toda a equipe. Os dançarinos, a banda, todos os envolvidos. Tudo era uma grande máquina, algo que eu admirava enquanto assistia e em que penso sempre”, disse.

Em um podcast, o casal relembrou momentos do relacionamento. Swift contou que foi convencida pela mãe do atleta a entrar em campo após uma vitória decisiva que garantiu vaga no Super Bowl. “Entrei e pensei: ‘Meu Deus, são tantas luzes’. Nunca vi tanta mídia na vida, e olha que já vi muita mídia. Foi uma das minhas memórias mais queridas”, afirmou.

O jogador agradeceu pela oportunidade de ver Swift sob diferentes perspectivas durante a turnê. “Ver você no palco e depois estar com você numa sala tranquila é como se eu te conhecesse há muito tempo”, declarou.

A cantora também lembrou que o período em turnê ajudou o casal a compartilhar experiências. “Quando começamos a namorar, ele disse: ‘Sempre quis passar um tempo na Europa, conhecer a Austrália e ir à Ásia’. E eu pensei: ‘Tenho uma turnê para isso’.”

Perguntas e Respostas Quem é Travis Kelce? Travis Kelce é um jogador de futebol americano de 35 anos, astro do Kansas City Chiefs e campeão do Super Bowl em três ocasiões. Ele se tornou uma figura frequente fora dos campos desde que iniciou seu relacionamento com a cantora Taylor Swift em 2023. Como Travis Kelce e Taylor Swift se conheceram? Os dois se conheceram em julho de 2023, quando Kelce tentou entregar seu número de telefone a Swift durante um show. Embora o gesto não tenha funcionado na época, semanas depois, o namoro foi confirmado quando a cantora começou a aparecer em partidas dos Chiefs. Qual foi a repercussão do relacionamento deles? O relacionamento ganhou projeção mundial, com Swift acompanhando Kelce em jogos, incluindo a conquista do Super Bowl de 2024. Após a vitória, ela entrou em campo e comemorou com um beijo, um momento que se tornou viral nas redes sociais. Quais são as conquistas de Travis Kelce na NFL? Kelce é bicampeão da NFL, tendo conquistado títulos em 2020 e 2023. Ele quebrou o recorde histórico de recepções em jogos de playoffs, acumulando 174 recepções, 20 touchdowns e 2.039 jardas em 24 partidas de pós-temporada. Ele foi selecionado dez vezes para o Pro Bowl e quatro vezes para o time dos melhores da liga. O que Travis Kelce disse sobre o trabalho de Taylor Swift? Em uma entrevista, Kelce expressou sua admiração pelo trabalho de Swift durante sua turnê, destacando a dedicação e o esforço dela e de sua equipe. Ele descreveu a experiência como inesquecível e algo que sempre o impressionou. Quais momentos marcantes o casal compartilhou? Em um podcast, Swift relembrou que foi convencida pela mãe de Kelce a entrar em campo após uma vitória decisiva. Ela descreveu a experiência como uma das suas memórias mais queridas. Kelce também comentou sobre a oportunidade de ver Swift em diferentes contextos, ressaltando a conexão que sentiram durante a turnê. Como o relacionamento influenciou as experiências de viagem do casal? Swift mencionou que o período em turnê ajudou o casal a compartilhar experiências, já que Kelce expressou o desejo de viajar pela Europa, Austrália e Ásia, e ela tinha uma turnê planejada para isso.

