Saiba detalhes do anel exclusivo de Taylor Swift que custou R$ 27 milhões

A loirinha vai se casar! Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram que estão noivos e levaram os fãs à loucura. O anel custou R$ 27 milhões e recebeu os pitacos do atleta enquanto era desenhado especialmente para a cantora. Lembrando que eles estão juntos desde 2023. No dia 5 de setembro, Taylor deve aparecer no jogo da NFL, em São Paulo, para acompanhar o noivo.



