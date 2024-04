Aldis Hodge, o Gavião Negro, fala sobre a possibilidade de retornar no DCU como outro personagem

Aldis Hodge, o Gavião Negro, compartilhou sua opinião sobre a possibilidade de retornar ao universo cinematográfico da DC como outro personagem. Em uma entrevista recente, o ator discutiu a flexibilidade do multiverso e como isso poderia permitir que ele interpretasse diferentes papéis. Será que veremos Hodge em uma nova persona no futuro? Consulte a matéria completa no site da Legião dos Heróis e descubra mais detalhes!

