Pokémon Z-A tem batalhas repaginadas e performance incrível; mas vale a pena jogar? Lançamento da franquia icônica deixa de lado tradições datadas para dar lugar ao novo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pokémon Legends: Z-A oferece uma experiência nova em um ambiente similar a Paris.

As batalhas ocorrem em tempo real, desafiando os jogadores a serem mais estratégicos.

A Megaevolução retorna, aumentando o desafio e a diversão nas competições.

O jogo tem performance melhorada e é disponível para Nintendo Switch e Switch 2. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Novo lançameto de Pokémon para o Switch tem combate em tempo real e retorno da Megaevolução Reprodução/Nintendo

Imagine a noite perfeita em Paris: após visitar o Louvre à tarde, você decide descansar as pernas após um longo dia turistando pela cidade do amor. Eis que, de repente, um completo desconhecido trava o olhar em você e te desafia para uma luta.

O que parece um cenário de um drama policial é a realidade de Pokémon Legends: Z-A. Ao invés de explorar um continente enorme repleto de cidades e florestas, a premissa é explorar a cidade de Lumiose (a Paris-fantasia dos monstros de bolso), que ganhou dimensões gigantes e espaços para que Pokémon selvagens habitem as ruas e praças da cidade.

‌



Reinventando a roda

A franquia Pokémon é famosa por vários aspectos, mas inovação não é um deles. Os princípios das lutas entre monstrinhos permanecem praticamente inalterados desde o primeiro título em 1998. Em Legends Z-A, as batalhas agora são feitas em tempo real. Ficou para o passado poder decidir eternamente qual movimento usar.

A novidade é mais que bem-vinda: a dinâmica dá fôlego a mecânicas datadas da franquia e forçam o jogador pensar de maneira estratégica e ágil sobre qual tática usar e, mais importante, quando.

‌



A premissa do jogo é chegar ao topo do AZ Royale, uma competição entre os habitantes da cidade para descobrir o treinador mais forte. Para isto, uma área da cidade é demarcada onde batalhas possam ocorrer livremente durante a noite.

Finalmente evoluindo

A Megaevolução também retorna após estar ausente desde 2018 na franquia. Uma decisão acertada considerando os entediantes Terastal e Dynamax, que só serviam para ocupar o espaço dos megas. Os Pokémon mega evoluídos também aparecem como desafios maiores a serem enfrentados na história e oferecem um desafio bem mais engajante que as batalhas de Raids de jogos anteriores.

‌



Apesar do precedente ruim com jogos anteriores, a performance de Legends ZA é surpreendentemente ótima. Erros gráficos, quedas de velocidade repentina e telas longas de carregamento foram finalmente resolvidas após seis anos de jogos para o híbrido da Nintendo, antes tarde do que nunca. Ainda que no Switch 1 a distância para que personagens e objetos aparecerem na tela seja menor, não é o mesmo trabalho mal-acabado de Scarlet e Violet.

A passagem para Lumiose está em conta?

O resultado é uma experiência extremamente divertida e original para franquia, algo não visto há um tempo. A sub-série Legends surgiu para permitir que novas ideias fossem apresentadas aos fãs de longa data da franquia que queriam experiências mais condizentes com jogos modernos.

‌



Nos passos de Legends Arceus, Z-A pega este bastão com maestria e dá esperança de dias melhores para os jogos de Pokémon.

Pokémon Legends: ZA está disponível para os consoles Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. O preço sugerido é de R$ 349 e 439, respectivamente. A edição para o Switch 2 possui gráficos aprimorados e carregamento mais rápido.

*sob supervisão de Lello Lopes