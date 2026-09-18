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“Bienal Internacional do Livro de São Paulo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (18)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Pop|Do R7

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Fever ABC do ABC

“Bienal Internacional do Livro de São Paulo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (18). A 28ª edição do evento, realizada de 4 a 13 de setembro no Distrito Anhembi, na capital paulista, recebeu cerca de 760 mil visitantes e é apontada como a maior e mais concorrida edição da história da Bienal, batendo recorde de público e também de vendas de livros.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 00h04 desta sexta-feira (18). Confira:

Bienal SP Reprodução/Trends

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