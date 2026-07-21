Intervalo da Copa do Mundo une BTS, Justin Bieber e Madonna no mesmo palco Com participação do grupo sul-coreano, o espetáculo arrecadou US$ 100 milhões para projetos de educação e celebrou a união global

Apresentação do BTS no show do intervalo Agustin Marcarian/Reuters - 19.07.2026

Já pensou em assistir BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira no mesmo palco? Só mesmo de quatro em quatro anos! A final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos não entregou apenas história no esporte, mas também um espetáculo cultural sem precedentes. Em uma sequência de apresentações inesquecíveis, o evento destacou mensagens de amor, esperança e diversidade, tendo no BTS um dos seus pontos mais altos e eletrizantes.

Com a missão de unir o planeta em torno da música, o show do intervalo abraçou uma causa ainda maior ao apoiar o FIFA Global Citizen Education Fund, uma iniciativa com a meta de arrecadar 100 milhões de dólares para expandir o acesso à educação de qualidade e ao futebol pelo mundo.

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Madonna com Ronaldinho e Ronaldo, surpresas no show da Copa Hannah Mckay/Reuters - 19.07.2026

Uma Maratona de Estrelas no Maior Palco do Planeta

A noite começou grandiosa com Madonna, que trouxe o clima do seu álbum Confessions II. A rainha do pop empolgou com “Music” e emocionou os brasileiros com a aparição surpresa de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. A nostalgia também tomou conta do estádio quando a Vila Sésamo subiu ao palco ao lado da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar e da Filarmônica de Nova York, provando o encanto de unir gerações.

Em seguida, o BTS entrou em cena e mostrou exatamente por que é um fenômeno global. Entregando uma presença de palco absurda e uma energia contagiante, o grupo sul-coreano fez história ao transformar “Dynamite” em um dos momentos mais vibrantes do evento, consagrando um dos maiores sucessos de sua carreira no maior palco esportivo do mundo.A sequência teve ainda o tom intimista de Justin Bieber no violão com “Everything Hallelujah”, seguido pela explosão de energia de Shakira e Burna Boy, que colocaram o público para dançar com “Dai Dai”, o hino definitivo dessa Copa, acompanhados por um grupo de crianças no palco.

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Homenagem ao Brasil e a Mensagem de Amor

O ápice da mensagem de união veio no encerramento comandado pelo Coldplay com a inédita “We Dance”. A performance começou com uma emocionante homenagem a Pelé exibida no telão, na qual o Rei do Futebol repetia a palavra “Love” três vezes.

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Para a parte final da canção, o estádio testemunhou um momento de integração épico: BTS, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Vila Sésamo e o maestro Gustavo Dudamel retornaram juntos ao palco ao lado do coral infantil PS22, selando a noite em uma verdadeira corrente de esperança e paz.

O Encontro do Pop com o Futebol: J-Hope e Ronaldo Fenômeno

Nos bastidores dessa grande celebração de afeto e cultura, o encontro entre a música e o futebol continuou rendendo momentos marcantes. O assunto mais comentado nas redes sociais foi a interação especial entre J-Hope e Ronaldo Fenômeno.

AMEI! J-Hope, do BTS, super feliz ao encontrar com Ronaldo Fenômeno 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/i6KRwpLMGr — Tracklist (@tracklist) July 20, 2026

Sempre esbanjando simpatia, o integrante do BTS trocou risadas, cumprimentos e abraços com o ídolo do penta, revelando sua admiração pelo futebol brasileiro. Ronaldo retribuiu o carinho exaltando o show do grupo, em uma imagem que viralizou instantaneamente e simboliza com perfeição a proposta da noite: conectar mundos, culturas e paixões sob a mesma faixa de amor e união.