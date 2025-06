ABBA: clássico ‘Dancing Queen’ alcança 1 bilhão de views no YouTube Faixa foi lançada originalmente em 1976 como parte do álbum ‘Arrival’ Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 30/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h27 ) twitter

ABBA: clássico 'Dancing Queen' alcança 1 bilhão de views no YouTube Foto: Reprodução / YouTube

Dancing Queen, um dos grandes clássicos do lendário quarteto sueco ABBA e uma das faixas que se tornaram símbolo da era Disco nos anos 1970, acaba de alcançar 1 bilhão de views com o seu clipe oficial no YouTube.

Com isso, Dancing Queen se tornou a segunda música mais antiga a entrar para o seleto Clube do Bilhão do YouTube, sendo superada nesse quesito apenas por Bohemian Rhapsody do Queen, de 1975.

Alguns dados interessantes sobre Dancing Queen foram revelados nesta segunda-feira (30): a maioria do público que assiste a este icônico e dançante vídeo é da faixa entre 25 e 34 anos (25%), seguida das pessoas entre 35 e 54 anos (17%) e dos 18 aos 24 anos (16%). Ou seja, houve um crescimento de um público mais jovem pela obra do ABBA, deixando claro que o apelo musical do grupo tem se renovado.

Um fator sintomático disso é que 10 vídeos do ABBA já contabilizam mais de 100 milhões de views, acumulando mais de 1 bilhão de visualizações apenas em 2024.

‌



As cidades que mais escutam as músicas do grupo são: Santiago, Lima e Cidade do México.

Dancing Queen foi lançada originalmente em 16 de agosto de 1976 como parte do álbum Arrival. A composição, assinada por Benny Andersson, Björn Ulvaeus e Stig Anderson, se tornou rapidamente um sucesso mundial e foi concebida como uma versão Europop da música disco norte-americana, tanto que Benny Andersson e Björn Ulvaeus chegaram a citar a influência direta do hit Rock Your Baby, de George McCrae, na criação da faixa.

‌



39 anos mais tarde após o lançamento de Dancing Queen, a canção foi imortalizada no Hall da Fama do Grammy.

‌



