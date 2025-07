Blackpink conquista o topo da parada global de músicas do YouTube Marca se deve ao sucesso do clipe de ‘Jump’ que já contabiliza mais de 85 milhões de views semanais Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 31/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h32 ) twitter

Blackpink conquista o topo da parada global de músicas do YouTube Foto: YG Entertainment

A girlband sul-coreana Blackpink, já consagrada como um dos maiores fenômenos do K-pop, voltou a fazer história com o lançamento de seu mais recente single, Jump.

A faixa não apenas conquistou o 1º lugar no ranking global de músicas do YouTube, como também consolidou a posição do quarteto como uma força dominante na indústria musical global em 2025.

A ascensão meteórica do single começou nas primeiras 24 horas após o lançamento do videoclipe, quando o grupo alcançou o posto de vídeo musical mais assistido do mundo no YouTube. Jump permaneceu no topo do ranking diário global por uma semana inteira, demonstrando não apenas a popularidade do grupo, mas também a eficácia de sua estratégia de lançamento e engajamento com o público.

Musicalmente, Jump representa uma evolução no estilo do Blackpink. A canção incorpora elementos de rock e western, com riffs de guitarra marcantes e uma produção que mistura intensidade e sofisticação.

As vozes das integrantes — Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa — brilham em meio à instrumentação ousada, criando uma atmosfera vibrante e empoderadora. Essa mudança sonora foi bem recebida por fãs e especialistas, que elogiaram a capacidade do Blackpink de se reinventar sem perder sua identidade.

Faixa também faz sucesso no Spotify

Jump também dominou outras plataformas. No Spotify, a faixa alcançou a primeira posição no ranking global semanal, tornando o Blackpink o primeiro grupo de K-pop a conquistar esse feito duas vezes. Com mais de 44 milhões de streams em apenas uma semana, o single se tornou o lançamento mais bem-sucedido de 2025 até agora.

Já no Reino Unido, a música estreou na 18ª posição da parada oficial de singles, o melhor desempenho do grupo até hoje naquele mercado.

Em paralelo ao sucesso de Jump, o Blackpink segue em sua nova turnê mundial, com apresentações em 16 cidades e 31 shows programados. A Blackpink World Tour inclui paradas em metrópoles como Los Angeles, Paris, Londres, Tóquio e Singapura, e tem sido marcada por estádios lotados e performances eletrizantes.

Durante os shows, Jump tem sido um dos momentos mais aguardados, com fãs cantando em uníssono e celebrando a nova fase do grupo.

Este sucesso reafirma o papel do Blackpink e sua capacidade de dialogar com diferentes culturas e de se adaptar às tendências do pop no atual cenário da indústria musical.

