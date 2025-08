BTS nega participação em álbum tributo a Michael Jackson Agência do grupo de K-pop desmente rumores sobre envolvimento em projeto póstumo com músicas inéditas do ‘Rei do Pop’ Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 06/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h55 ) twitter

Agência do grupo de K-pop desmente rumores sobre envolvimento em projeto póstumo com músicas inéditas do 'Rei do Pop' Foto: Reprodução / Deezer

Nos últimos dias, o mundo da música foi surpreendido por uma enxurrada de notícias que sugeriam que o BTS, fenômeno global do K-pop, estaria envolvido em um projeto tributo a Michael Jackson (1958-2009).

A especulação girava em torno de uma suposta gravação de uma faixa inédita do Rei do Pop, composta em 2006 durante seu período de reclusão na Irlanda. No entanto, a Bighit Music, agência responsável pela carreira do BTS, veio a público para negar categoricamente qualquer envolvimento do grupo com o projeto.

O saudoso astro de megahits como Thriller, Bad e Smooth Criminal supostamente passou um tempo gravando no estúdio em 2006, colaborando com artistas como Will.i.am, estrela do Black Eyed Peas, em músicas inéditas.

A confusão começou após uma entrevista concedida por Paddy Dunning, proprietário do estúdio Grouse Lodge, localizado na zona rural da Irlanda. Segundo Dunning, Michael Jackson teria passado cerca de cinco meses no local naquele ano, período em que compôs diversas músicas que nunca chegaram a ser lançadas. Ele revelou que um álbum póstumo estaria em produção, reunindo essas faixas inéditas e contando com a participação de artistas internacionais — entre eles, supostamente, o BTS.

Dunning chegou a afirmar que os integrantes do grupo sul-coreano teriam visitado o estúdio no ano anterior para gravar vocais em uma das músicas compostas por Jackson. A declaração ganhou força na mídia internacional, alimentando expectativas entre fãs de ambos os artistas e gerando uma onda de especulações nas redes sociais.

Diante da repercussão, a Bighit divulgou um comunicado oficial à imprensa sul-coreana, desmentindo completamente os boatos. A agência foi enfática ao afirmar que o BTS nunca esteve no estúdio Grouse Lodge e que não participou de nenhuma sessão de gravação relacionada ao projeto tributo.

“O BTS nunca visitou o Grouse Lodge Studio, na Irlanda, nem participou de qualquer sessão de gravação nesse local para o projeto mencionado. O grupo não está envolvido no álbum tributo de nenhuma forma”, declarou a empresa.

Além disso, a Bighit informou que está tomando medidas para conter a disseminação de informações falsas e proteger a integridade de seus artistas.

Apesar da ausência do BTS, o projeto tributo a Michael Jackson continua em desenvolvimento. Segundo Dunning, o álbum contará com cerca de 10 faixas inéditas, todas compostas durante o período em que o cantor viveu com seus filhos em uma propriedade isolada na Irlanda. O projeto também incluirá um documentário que pretende retratar o processo criativo de Jackson naquele verão de 2006.

O espólio de Michael Jackson teria autorizado formalmente o uso das músicas, e produtores que trabalharam com o artista, como Rodney Jerkins e o rapper Nephew, estão envolvidos na produção. A ideia é prestar uma homenagem ao legado musical do cantor, revelando ao público um lado pouco conhecido de sua trajetória artística.

A notícia da suposta participação do BTS no álbum gerou grande entusiasmo entre os fãs, que viram na colaboração uma união histórica entre dois ícones da música mundial. No entanto, a rápida resposta da Bighit trouxe alívio para aqueles preocupados com a veracidade das informações.

