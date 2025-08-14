Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Conheça as 50 melhores músicas nacionais de 2025

Plataforma usou critérios como inovação e composição, playlist reúne destaques nacionais de janeiro a agosto

Backstage|Marcelo de Assis

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Spotify divulga lista das 50 melhores músicas nacionais de 2025, escolhidas por editores da plataforma.
  • Seleção reflete a diversidade da música brasileira, abrangendo vários gêneros como funk, rap, pop e MPB.
  • Equipe de curadoria analisa tendências, artistas emergentes e o impacto das letras e inovações sonoras.
  • Inclui tanto hits consagrados quanto apostas de novos artistas em ascensão no cenário musical.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os artistas Simone Mendes, Veigh e Marina Sena, que compõe a playlist dass 50 melhores músicas nacionais de 2025 Fotos: Divulgação

A plataforma Spotify divulgou na tarde desta quinta-feira (14) uma lista com as melhores músicas de 2025 de acordo com a escolha de seus editores.

O resultado é uma seleção com 50 faixas nacionais que traduzem a paisagem sonora deste ano até agora.

O time de curadoria do Spotify é formado por profissionais que acompanha de perto os lançamentos nacionais, identifica movimentos relevantes e mergulha nas transformações do som brasileiro, das tendências que nascem às releituras de clássicos.

Esses mesmos profissionais vão a shows, descobrem artistas emergentes, observam como a música circula nos mais diversos contextos e transformam tudo isso em escolhas com curadoria crítica e sensível.


O resultado é a playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora, que reflete esse processo e oferece um recorte representativo da música brasileira em 2025 até o momento, destacando tanto artistas consolidados quanto nomes em ascensão.

Entre as 50 faixas, os assinantes encontram hits consagrados, faixas em ascensão e apostas do mercado musical nos mais variados gêneros musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap, entre outros.


“A playlist ‘Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora’ é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.

Confira as 50 músicas nacionais que mais se destacaram em 2025 até o momento, de acordo com o Spotify:


2ZDinizz; Leborato; HHR Beatriz

Alee; Qualywav1ATRIZ

BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga Porta-Retrato da Família Brasileira

BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will Abaixo Das Nuvens

Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee 100% MOLHO

Carol BiazinDilemas da vida moderna

CATTO – MADRIGAL

Cleber Augusto; PériclesImã

D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho A Sacanagem Começou

Deekapz; TuyoRepare

Diego & Victor Hugo Tubarões - Ao Vivo

DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) - Dancehall - Remix

Don L CARO

DUDA BEAT; Tz da Coronel Nossa Chance

Ebony; AG BeatzKIA

Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee Canto Alto

Grupo Menos É MaisAquele Lugar - Ao Vivo

Iguinho e Lulinha Cria Do Sertão

Irmãs de Pau; Brunoso; DuquesaQUEIMANDO ICE

Jadsasol na pele

João Gomes; Mestrinho; Jota.pê Beija Flor

Joaquim Emboscada

Julia Mestre Sou Fera

Kiko Chicabana; Natanzinho LimaPega Pega

Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante - Bonus Track

LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA

LARINHX; MaffaldaPQ VC BRIGA CMG?

Lou Garcia Sexta-feira

Luccas & Rodrigo; Vitor e LuanCara da Serenata - Live

Luedji Luna; Liniker; ZudizillaHarém

Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo Só Rock 3

Mannda Lym Amor ou Ressentimento

Marina Sena Coisas Naturais

Marvvila; Gamadinho – Cancelado - Ao Vivo

MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk Observando Essa Salada

MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix Sol Nascer

Memphis Depay; MC Hariel; André Nine Falando com as Favelas

NandaTsunami; winx Pq Vc Não Me Liga?

Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência Tabuleiro

Rael; Mano Brown; Dom FilóOnda (Citação A onda)

SHURY; LARINHX APEDIDO

Ruas Mc, MELIHouse de Vagabundo

Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6eebumbum

Simone MendesMe Ama Ou Me Larga - Ao Vivo

Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência MAAT

Torya; Rob; Leonok Ultron

VeighTalvez você precise de mim

XamãGTA

Zé Neto & CristianoEscondendo o Ouro - Ao Vivo

Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTANDNA do Mato

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.