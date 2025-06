Dua Lipa lança seu próprio podcast com foco literário ‘Service95 Book Club’ estreou nesta semana no Spotify Backstage|Do R7 11/06/2025 - 13h08 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h44 ) twitter

A popstar britânica Dua Lipa está expandindo seu impacto cultural com o lançamento do Service95 Book Club Podcast, uma nova iniciativa que combina sua paixão pela literatura com sua influência global na música e no entretenimento.

Desde esta terça-feira (10), os episódios estão disponíveis no Spotify, permitindo que fãs acompanhem entrevistas exclusivas com autores e descubram novas leituras diretamente na plataforma.

Dua Lipa lança seu próprio podcast em áudio e vídeo Foto: Divulgação

O Service95 Book Club foi lançado originalmente como uma extensão do projeto editorial de Dua Lipa, que inclui um blog, uma newsletter semanal e o podcast At Your Service. Agora, com o novo formato em áudio e vídeo, a cantora busca ampliar o alcance da iniciativa, tornando a experiência literária mais acessível e interativa para seus seguidores.

Cada episódio do podcast contará com uma entrevista exclusiva entre Dua Lipa e um autor, explorando temas profundos sobre suas obras e processos criativos. A voz de sucessos como Levitating e Be The One também compartilhará suas próprias reflexões sobre os livros escolhidos, criando um espaço de discussão envolvente para os ouvintes.

‌



Livros selecionados para o lançamento

Para marcar o início do podcast, Dua Lipa revelou três títulos que serão abordados nos primeiros episódios:

This House of Grief, de Helen Garner – um relato impactante sobre um caso judicial envolvendo um pai acusado de dirigir seu carro para dentro de um lago com seus três filhos dentro.

‌



Dream Count, de Chimamanda Ngozi Adichie – uma obra que explora temas sociais e culturais com a profundidade característica da autora.

Fearless & Free, de Josephine Baker – um livro que reúne mais de 20 anos de conversas da icônica artista e ativista com o jornalista francês Marcel Sauvage, agora publicado em inglês pela primeira vez.

‌



Além das entrevistas, o podcast também contará com conteúdos adicionais, como poemas, listas de leitura e ensaios relacionados aos livros discutidos. Essa abordagem multifacetada visa enriquecer a experiência dos ouvintes e incentivar o hábito da leitura.

A parceria com o Spotify

A plataforma de streaming Spotify celebrou a chegada do Service95 Book Club Podcast, destacando a paixão de Dua Lipa pela literatura e sua capacidade de conectar diferentes formas de arte.

Roshni Radia, editora de audiolivros da plataforma, afirmou que a iniciativa reforça o ecossistema criativo do Spotify, permitindo que fãs descubram novos autores e audiolivros diretamente na plataforma.

Dua Lipa tem se consolidado como uma das artistas mais influentes da atualidade, e sua incursão no mundo literário reforça seu compromisso com a cultura e a educação. Com isso, o Service95 Book Club Podcast promete ser um espaço de descoberta e reflexão, conectando fãs de música e literatura em uma experiência única.

Com essa iniciativa, Dua Lipa não apenas compartilha sua paixão pelos livros, mas também cria um ambiente onde leitores podem se aprofundar em histórias e ideias que desafiam perspectivas e inspiram novas formas de pensar.

Confira o primeiro episódio do podcast: