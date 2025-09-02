Mariah Carey admite não continuar com turnês Diva pop revela que não pretende excursionar após o lançamento de seu novo álbum Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 02/09/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mariah Carey anuncia pausa nas turnês após o lançamento de seu novo álbum, "Here For It All".

A artista busca equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, refletindo sobre o cansaço físico.

Ela ainda se apresentará em eventos como o festival The Town em São Paulo e o Amazônia Live em Belém.

A decisão de Mariah segue a tendência de outros artistas pop que também preferem apresentações esporádicas em vez de longas turnês. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mariah Carey admite não continuar com turnês Foto: Divulgação / Gamma

A diva pop Mariah Carey surpreendeu seus fãs nesta terça-feira (2) ao anunciar que pretende se afastar temporariamente das turnês.

Em entrevista à rádio norte-americana 935 KDAY, a artista foi direta ao afirmar que não tem planos de sair em turnê após o lançamento de seu próximo álbum, intitulado Here For It All, previsto para chegar ao público no dia 26 de setembro.

Esta decisão marca um momento de transição na carreira de Mariah, que parece buscar equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.

Durante a conversa com a emissora, Mariah explicou que acabou de concluir uma turnê e já está envolvida em outra, o que a levou a refletir sobre a necessidade de uma pausa: “Acho que é cedo demais para pensar em uma nova turnê. Acabei de fazer uma e estou em outra. Está na hora de parar por um tempo”, declarou.

‌



A sinceridade da artista revela não apenas o cansaço físico, mas também uma mudança de perspectiva sobre o ritmo intenso que envolve a vida de uma estrela internacional.

Apesar da pausa nas turnês, os fãs brasileiros ainda terão a chance de ver Mariah Carey nos palcos. Ela é uma das atrações principais do festival The Town, que acontece em São Paulo, e se apresentará no dia 13 de setembro. Além disso, ela participará do projeto especial Amazônia Live, que será realizado no Rio Guamá, em Belém (PA), no dia 17. Essa apresentação promete ser única, reunindo artistas como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, e oferecendo uma experiência inédita na trajetória da diva.

‌



Mariah esteve recentemente no Brasil quando se apresentou no Rock in Rio em 2024. Na ocasião, o show não fazia parte de nenhuma turnê oficial, reforçando a ideia de que a artista tem preferido apresentações pontuais em vez de longas temporadas de shows.

Nos últimos anos, suas turnês foram majoritariamente temáticas, como as voltadas para o Natal, além de residências em Las Vegas (EUA). Fora desses contextos, suas aparições têm sido esporádicas e cuidadosamente selecionadas.

‌



A decisão de Mariah Carey abandonar as turnês vai de encontro com o mesmo pensamento de outras estrelas do pop, como Miley Cyrus, Selena Gomez e Thalía.

Cyrus afirmou recentemente que, embora tenha condições físicas e oportunidades para realizar uma turnê, não sente vontade de fazê-la. Já Selena Gomez e Thalía também expressaram sentimentos semelhantes, com esta última brincando que gostaria de se teletransportar para o palco, evitando todo o desgaste logístico envolvido.

Here For It All, o 16º trabalho de estúdio de Mariah Carey, promete trazer novas sonoridades e parcerias, como já revelado pela própria cantora. Embora não haja planos para uma turnê promocional, a expectativa é que Mariah continue explorando formas alternativas de divulgar seu trabalho, seja por meio de eventos especiais, transmissões ao vivo ou participações em festivais.

