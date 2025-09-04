Paul McCartney: documentário ‘Man on the Run’ chega ao streaming e mergulha na reinvenção do ex-Beatle Filme dirigido por Morgan Neville revisita a fase do lendário cantor e compositor britânico e mostra os bastidores da criação dos Wings Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 04/09/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paul McCartney: documentário 'Man on the Run' chega ao streaming e mergulha na reinvenção do ex-Beatle Foto: Gorupdebesanez / Wikimedia Commons

A plataforma de streaming Prime Video anunciou nesta terça-feira (2) o lançamento global do documentário Man on the Run, uma produção que promete revelar detalhes inéditos da vida e carreira de Paul McCartney após o fim dos Beatles.

Com estreia marcada para 25 de fevereiro de 2026, o filme é dirigido por Morgan Neville, cineasta premiado com o Oscar, e oferece uma abordagem profunda e pessoal sobre a reinvenção de um dos maiores ícones da música mundial.

A narrativa do documentário se concentra no período turbulento que sucedeu à separação dos Beatles, em 1970. McCartney, então com a missão de reconstruir sua identidade artística, embarcou em uma nova jornada criativa que culminou na formação da banda Wings, ao lado de sua esposa Linda McCartney (1941-1998).

Essa fase, muitas vezes ofuscada pelo legado da banda anterior, ganha destaque na produção, que busca mostrar o artista sob uma nova perspectiva.

‌



Man on the Run foi exibido pela primeira vez no Telluride Film Festival, nos Estados Unidos, e será lançado em cinemas selecionados antes de chegar ao streaming. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre a estreia no Brasil, a expectativa é de que o documentário esteja disponível para o público brasileiro, considerando a popularidade de McCartney no país.

Man on the Run se diferencia por seu acesso exclusivo a materiais raros, como os diários pessoais de Paul e registros visuais captados por Linda. Esses elementos ajudam a construir uma narrativa íntima, revelando não apenas os desafios profissionais enfrentados por McCartney, mas também aspectos de sua vida pessoal, como a parceria com Linda, que foi fundamental tanto no plano afetivo quanto artístico.

‌



Paul McCartney participou ativamente da produção como produtor executivo e concedeu diversas entrevistas ao diretor, o que garante autenticidade ao retrato construído. A proposta do documentário é desconstruir a imagem pública do músico, revelando um criador resiliente que, mesmo após o fim de uma das maiores bandas da história, seguiu inovando e se reinventando.

O título Man on the Run é uma clara alusão ao álbum Band on the Run, lançado em 1973, o terceiro disco dos Wings e considerado um dos pontos altos do grupo. A obra serve como fio condutor para explorar os conflitos, conquistas e transformações vividas por McCartney ao longo da década de 1970.

‌



Paul McCartney: além do documentário, álbum e livro inéditos estão em curso

Além do documentário, o artista segue ativo na música. Informações recentes indicam que ele está finalizando um novo álbum, com lançamento previsto para 2026, e planeja uma turnê pelo Reino Unido. Também está nos planos o lançamento de um livro de memórias focado nos anos com os Wings, reforçando o desejo de revisitar e compartilhar essa fase com o público.

Para os fãs brasileiros e amantes da música, Man on the Run representa uma oportunidade única de conhecer um lado menos explorado de Paul McCartney. Mais do que uma retrospectiva, o documentário é uma celebração da capacidade de transformação e da força criativa de um artista que, aos 83 anos, continua a inspirar gerações.

Paul McCartney é considerado um dos maiores compositores do século XX. Estima-se que ele já tenha vendido mais de 100 milhões de discos em sua carreira solo, além de ter conquistado grandes prêmios durante sua bem sucedida carreira como Grammy, Oscar, Emmy e ser imortalizado no Hall da Fama do Rock como artista solo e membro dos Beatles.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica