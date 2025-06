Beatles tem recorde histórico na Billboard por semanas em 1º lugar Revista também revelou outras grandes marcas de nomes como Elvis Presley, Taylor Swift e Mariah Carey Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 23/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mesmo após o seu fim há mais de cinco décadas, os Beatles seguem cada vez mais relevantes no mundo pop graças ao seu inquestionável legado de sua obra musical e sua grande influência na cultura popular, que segue incólume, mesmo no novo século.

A prova disso é a lista atualizada da Billboard sobre os artistas que mais permaneceram no topo da parada mais respeitada da indústria fonográfica, desde sua criação em março de 1956 e que coloca a lendária banda formada por John Lennon (1940-1980), Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr como o ato que mais permaneceu na primeira posição em sua história.

Beatles tem recorde histórico na Billboard por semanas em 1º lugar Foto: Universal Music

O quarteto britânico passou 132 semanas no topo da Billboard 200, um feito que permanece imbatível desde a década de 1960. Álbuns como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Abbey Road não apenas lideraram as paradas por semanas consecutivas, mas também moldaram o som de gerações inteiras.

O impacto dos Beatles vai além dos números: eles transformaram a forma como álbuns eram produzidos, promovidos e consumidos. Sua influência ainda é sentida em artistas contemporâneos, incluindo a própria Taylor Swift, que frequentemente cita a banda como uma de suas inspirações.

‌



A Billboard 200, classifica os álbuns mais populares nos Estados Unidos com base em vendas físicas, downloads e streaming.

Ao longo das últimas décadas, diversos artistas deixaram sua marca no topo do ranking, mas poucos conseguiram permanecer lá por semanas consecutivas — ou retornar com frequência suficiente — para acumular um número expressivo de semanas em primeiro lugar. Além dos Beatles, outros grandes nomes como Elvis Presley (1935-1977) e, mais recentemente, a já citada Taylor Swift, vem quebrando recordes e reescrevendo a história da música pop.

‌



Taylor Swift é a artista solo mais dominante da era moderna. Foto: Creative Commons

No século 21, indubitavelmente, o nome de Taylor Swift é uma unanimidade: ela é o grande nome da musical global. Para se ter uma ideia de seu feito na Billboard, ela alcançou um feito histórico ao ultrapassar Elvis Presley como a artista solo com mais semanas no topo da Billboard 200.

Com o lançamento de 1989 (Taylor’s Version) e, posteriormente, The Tortured Poets Department, Swift acumulou impressionantes 85 semanas em primeiro lugar, consolidando-se como a artista solo mais dominante da era moderna.

‌



Sua trajetória começou em 2008 com o álbum Fearless, que passou 11 semanas no topo. Desde então, cada novo lançamento — incluindo regravações de seus álbuns antigos — contribuiu para sua escalada nas paradas.

O sucesso de suas versões regravadas, como Red (Taylor’s Version) e Speak Now (Taylor’s Version), mostra não apenas sua habilidade de se reinventar, mas também a lealdade de sua base de fãs.

Elvis Presley, o Rei do Rock, manteve o recorde de artista solo com mais semanas no topo por décadas, com 67 semanas acumuladas entre 1956 e 2002. Seu álbum de estreia, Elvis Presley, foi um dos primeiros a figurar na Billboard 200, e sua presença constante nas paradas ajudou a consolidar o rock como gênero dominante nos anos 1950 e 1960.

Outros nomes notáveis do pop e do rock incluem Mariah Carey, com 30 semanas no topo, e os Eagles, que também somam 30 semanas, impulsionados por álbuns clássicos como Hotel California e The Long Run. Já o grupo Bee Gees, embora não tenha um álbum solo com tantas semanas, contribuiu significativamente com a trilha sonora de Saturday Night Fever, que permaneceu 24 semanas na primeira posição.

Morgan Wallen vem se destacando como um dos nomes mais promissores da indústria musical Foto: Reprodução / Instagram / @morganwallen

Entre os artistas contemporâneos, Morgan Wallen vem se destacando como um dos nomes mais promissores. Com apenas 32 anos, ele já acumula 33 semanas no topo da Billboard 200, graças a álbuns como Dangerous: The Double Album e One Thing at a Time. Wallen é apenas o segundo artista country a ultrapassar a marca de 30 semanas, atrás apenas de Garth Brooks.

Sua ascensão mostra como o country continua relevante e capaz de competir com o pop e o hip-hop nas paradas. Wallen representa uma nova geração de artistas que mesclam estilos e conquistam públicos diversos.

Confira a lista dos artistas que mais permaneceram em 1º lugar na Billboard 200:

1. Beatles - 132 semanas

2. Taylor Swift - 86 semanas

3. Elvis Presley - 67 semanas

4. Garth Brooks - 52 semanas

5. Michael Jackson - 51 semanas

6. The Kingston Trio - 46 semanas

7. Whitney Houston - 46 semanas

8. Adele - 40 semanas

9. Elton John - 39 semanas

10. The Rolling Stones - 38 semanas

11. Fleetwood Mac - 38 semanas

12. The Monkees - 37 semanas

13. Drake - 37 semanas

14. Harry Belafonte - 37 semanas

15. Eminem - 35 semanas

16. Prince - 35 semanas

17. Morgan Wallen - 34 semanas

18. Eagles - 30 semanas

19. Mariah Carey - 30 semanas