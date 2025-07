Raríssimo disco de Stevie Nicks e Lindsey Buckingham terá sua primeira reedição Anúncio foi realizado pela Warner Music na tarde desta quarta-feira (23); disco chegará em setembro Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 23/07/2025 - 14h28 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h48 ) twitter

Depois de uma surpreendente ação de marketing nos EUA em outdoors, Buckingham Nicks, o único - e pro bem da verdade, raríssimo - álbum de estúdio de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks como dupla, será relançado pela primeira vez no dia 19 de setembro pela Warner Music, via Rhino Records.

Originalmente lançado em 1973 pela Polydor e indisponível por décadas, este trabalho foi remasterizado a partir das fitas analógicas originais para seu tão aguardado retorno em vinil, além de estrear com arquivos digitais em alta resolução para CD e plataformas digitais.

Lançado originalmente em 5 de setembro de 1973, Buckingham Nicks rapidamente saiu de cena comercialmente, mas nunca deixou de ser tema de conversas culturais. Gravado no Sound City Studios, em Los Angeles (EUA), com produção de Keith Olsen, o álbum apresentou as harmonias intensas de Nicks e Buckingham e seus estilos contrastantes de composição ao longo de 10 faixas — variando do brilho folk-rock de Crystal à vibração ensolarada de Don’t Let Me Down Again.

Raríssimo disco de Stevie Nicks e Lindsey Buckingham terá sua primeira reedição Foto: Warner Music / Rhino Records

Desde então, sua lenda só cresceu. No final de 1974, Mick Fleetwood visitou o Sound City enquanto procurava um estúdio para gravar o próximo álbum do Fleetwood Mac. Para mostrar tanto sua produção quanto a sonoridade do estúdio, Olsen tocou Frozen Love para Fleetwood no Estúdio A. A faixa refletia toda a ambição e química do álbum — e chamou imediatamente a atenção do baterista.

Pouco depois, quando o guitarrista Bob Welch deixou o Fleetwood Mac, Mick entrou em contato para oferecer a vaga a Buckingham. Em vez de aceitar, Buckingham insistiu que ele e Nicks eram um pacote completo. O baterista logo concordou, e na véspera de Ano Novo de 1974, os dois se juntaram oficialmente ao Fleetwood Mac — iniciando um dos capítulos mais celebrados da história da banda. Nada é por acaso!

Embora seu trabalho com o Fleetwood Mac tenha ofuscado comercialmente o álbum, Buckingham Nicks permanece como um testemunho do que veio antes: uma parceria em plena efervescência criativa.

“[Nós] sabíamos o que tínhamos como dupla, dois compositores que cantavam muito bem juntos. E foi algo muito natural, desde o começo”, relembra Stevie Nicks nas notas do encarte da edição Rhino High Fidelity, escritas pelo veterano jornalista musical David Fricke.

Eles podem ter sido inexperientes quando fizeram o álbum, diz Lindsey Buckingham, “mas ele se sustenta da maneira que você espera, feito por dois jovens que eram bem novos para estarem fazendo esse tipo de trabalho”.

Buckingham Nicks, agora com relançamento na edição especial Rhino High Fidelity, foi masterizado por Kevin Gray a partir das fitas originais e prensado em vinil de 180 gramas pela conceituada Optimal. Disponível exclusivamente na loja oficial da Rhino Records e internacionalmente em lojas selecionadas do grupo Warner Music, o álbum é limitado a 5 mil cópias numeradas individualmente.

Uma versão especial (limitada a 2 mil cópias) inclui dois singles em réplica de 7 polegadas com as mixagens originais de Crying In The Night / Stephanie e Don’t Let Me Down Again / Races Are Run.

O álbum começa com Crying In The Night, uma composição de Stevie Nicks, classificada como “uma prévia terrosa do que estava por vir no Fleetwood Mac, com harmonias em cascata”.

Buckingham Nicks estará disponível nos formatos físico e digital com som remasterizado por Chris Bellman, que também cortou as matrizes para várias versões coloridas em vinil: Custard (Amazon), Baby Pink (lojas independentes), Violet (Books A Million) e Baby Blue (varejo geral).

Confira o conteúdo completo do álbum Buckingham Nicks:

Crying In The Night

Stephanie

Without A Leg To Stand On

Crystal

Long Distance Winner

Don’t Let Me Down Again

Django

Races Are Run

Lola (My Love)

Frozen Love

