Último show do Black Sabbath será transmitido ao vivo por pay-per-view Lendária banda de rock, precursora do metal, realizará a sua apresentação final em julho Backstage|Do R7 17/06/2025 - 10h29 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h57 )

Último show do Black Sabbath será transmitido ao vivo por pay-per-view Foto: Domínio Público

E está chegando ao final a trajetória de uma das maiores bandas da história do rock, o Black Sabbath. No dia 5 de julho de 2025, no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, a gloriosa epopeia de Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi e Bill Ward entrará, em definitivo, para a posteridade.

Para este momento tão especial, o Black Sabbath convidou outros grandes nomes do rock que realizarão a abertura de seu derradeiro show.

São eles: Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon, Rival Sons, Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Fred Durst (Limp Bizkit), Tom Morello (Rage Against The Machine), Sammy Hagar, Zakk Wylde, entre outros.

Intitulado Back to the Beginning, este concerto será transmitido ao vivo como um evento pay-per-view que será produzido pela Mercury Studios, com ingressos no valor de R$ 82,32. Porém, os fãs do Black Sabbath também podem optar pelo ingresso de £ 54,99 (cerca de R$ 409) que inclui uma camiseta preta exclusiva da transmissão ao vivo.

O site oficial do Black Sabbath está avisando aos seus fãs que haverá um atraso de 2 horas em relação ao horário do inicio do evento, no que parece uma estratégia para que tudo ocorra bem.

Para esta transmissão pay-per-view, foi contratada a empresa de tecnologia de streaming Kiswe. Os fãs do Black Sabbath poderão assistir a todo o evento novamente por um período de até 48 horas após sua exibição original.

Entre 1970 e 2013, o Black Sabbath lançou 19 álbuns de estúdio, 6 álbuns ao vivo, 8 coletâneas e vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo.

Os grandes clássicos da banda que definiram o heavy metal estão: Paranoid, Changes, Iron Man, War Pigs, Heaven and Hell, entre muitos outros.

A banda foi imortalizada no Hall da Fama do Rock em 2006 e já conquistaram por duas vezes o Grammy Awards na categoria Melhor Performance de Metal.