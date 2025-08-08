Faustão passa por transplante de fígado; apresentador está internado há quase três meses Ícone de TV, de 75 anos, também realizou um retransplante renal Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 07/08/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva, conhecido como Faustão, de 75 anos, passou por um transplante de fígado e um retransplante renal.

Ele está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Nos últimos dois anos, Faustão passou por quatro cirurgias, incluindo um transplante de coração este ano.

Os transplantes foram realizados no Hospital Einstein, após confirmação de compatibilidade dos órgãos doados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Faustão passou por quatro cirurgias em dois anos Reprodução/RECORD

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, passou por um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), em São Paulo, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Einstein. Além disso, Faustão fez um retransplante renal nesta quinta (7). Ele está internado desde o dia 21 de maio no hospital na zona sul de São Paulo devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Em dois anos, Faustão passou por quatro procedimentos cirúrgicos. Em 2023, ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

Alguns meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador passou por um transplante de rim. Porém, o novo órgão foi rejeitado e ele teve que fazer um tratamento intensivo.

Veja o boletim médico na íntegra:

‌



“Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

‌



O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto.

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

‌



Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita

Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita

Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita

Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

