O que se sabe até agora sobre a nova internação de Faustão Fontes próximas à família afirmam que o apresentador está estável e segue em tratamento Famosos e TV|Do R7 07/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h51 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador enfrenta um novo quadro infeccioso na perna, após um transplante renal em fevereiro de 2024.

A festa de lançamento do "Programa do João" foi adiada devido à saúde de Faustão.

Fontes afirmam que ele está estável e segue em tratamento, enquanto fãs e colegas mandam mensagens de apoio. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nos últimos anos, Faustão passou por dois transplantes Reprodução/Instagram

Fausto Silva está internado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A nova internação do apresentador, confirmada nesta quinta-feira (7) pela unidade de saúde, ocorre poucos dias antes da estreia do filho, João Silva, como apresentador no SBT. Segundo pessoas próximas à família, Faustão enfrenta um novo quadro infeccioso, desta vez na perna, e complicações relacionadas ao transplante renal realizado em fevereiro de 2024.

A condição de saúde de Faustão teria exigido atenção médica urgente nas últimas semanas. O apresentador foi levado ao hospital na região do Morumbi acompanhado de familiares. O agravamento do quadro chegou a levantar a possibilidade de um novo transplante, hipótese que ainda não foi oficialmente confirmada.

O problema de saúde impactou diretamente na agenda de João Silva. A festa que celebraria o lançamento do “Programa do João”, marcada para esta quinta, foi adiada por “motivos pessoais”. O evento seria realizado na casa da família e reuniria convidados como Luciano Huck, Bruna Marquezine, Ratinho e Sandy. A estreia do programa no SBT segue marcada para sábado (9).

Nos últimos anos, Faustão passou por dois transplantes. Em agosto de 2023, ele recebeu um novo coração após complicações causadas por insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, após o agravamento da função renal. Durante a recuperação, precisou de sessões de hemodiálise e manteve acompanhamento médico frequente.

Ainda não há boletim médico detalhado sobre o estado de saúde atual. Fontes próximas à família afirmam que o apresentador está estável e segue em tratamento. Nas redes sociais, fãs e colegas de televisão enviaram mensagens de apoio e desejam pronta recuperação a Faustão.

