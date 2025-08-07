Logo R7.com
'A família está apreensiva', diz Keila Jimenez sobre a internação de Faustão

Apresentador está no hospital há três semanas para tratar uma infecção na perna, que se agravou nos últimos dias

Keila Jimenez|Do R7

Na última quarta-feira (6), a notícia de Faustão estava internado se espalhou após João Silva, filho do apresentador, cancelar uma festa que faria para celebrar seu novo programa. A informação é de que Fausto Silva está no hospital há três semanas para tratar uma infecção na perna, que se agravou nos últimos dias. “A família está apreensiva”, disse Keila Jimenez.

