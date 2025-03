‘Mickey 17′: Bong Joon-Ho mostra que não é preciso inovar para fugir do comum em 1º filme após ‘Parasita’ Após ser adiado duas vezes, ‘Mickey 17′ chega ao cinema brasileiros nesta quinta-feira (6) Cine R7|João Acrísio* 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

Robert Pattinson é a estrela de 'Mickey 17' Divulgação

Desde a surpreendente vitória de Parasita no Oscar de 2020, já era esperado que Hollywood e seus produtores chamassem o diretor Bong Joon-ho para encabeçar um de seus blockbusters. Cinco anos depois, Mickey 17 estreia nos cinemas nesta quinta-feira (6) sob a pressão de ser o sucessor do único longa não falado em inglês a ser premiado como Melhor Filme.

Robert Pattinson, Mark Ruffalo, produzido pela Warner Bros. com um orçamento de US$ 150 milhões e um cenário futurista de ficção cientifica: tudo em Mickey 17 grita blockbuster. Mesmo assim, Bong Joon-Ho consegue manter sua essência de filmes que abordam questões sociais e políticas, ao mesmo tempo que deixa o filme atrativo e leve com humor satírico.

Joon-Ho transforma aquilo que seria mais um sci-fi genérico de Hollywood — com bastante tela verde e CGI — em algo similar a Matrix, Gattaca e Blade Runner, que com uma narrativa envolvente aborda pontos importantes sobre filosofia, ética e o avanço tecnológico.

Mark Ruffalo e Toni Collette, como Kenneth e Gwen Marshall Divulgação - 04/03

A história gira entorno de uma missão privada conduzida pelo bilionário e ex-congressista americano Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), uma mistura cômica de Donald Trump com Elon Musk, na busca por uma tripulação para colonizar o planeta gelado de Niflheim.

‌



O que leva Mickey Barnes (Robert Pattinson), um jovem que tenta desesperadamente fugir da sua dívida feita com um agiota, a se inscrever na viagem como um “Descartável”. Mickey se transforma em uma espécie de rato de laboratório, sendo clonado constantemente após suas mortes, em prol do avanço da humanidade.

Mickey 17 e Mickey 18 (Robert Pattinson) Divulgação - 04/03

Mesmo em condições sub humanas, a vivência no espaço é um novo começo, mas tudo desanda quando, por um erro dos cientistas, dois clones passam a coexistir, Mickey 17 e Mickey 18. O que levanta o debate ético sobre o valor da vida frente aos avanços da tecnologia.

‌



Ver o Robert Pattinson realizando dois papeis extremamente diferentes é surpreendente. Com a ajuda da trama, o ator consegue fugir dos estereótipos entregar duas versões únicas do mesmo personagem.

Não é à toa que o diretor sul-coreano Park Chan-wook (Oldboy) disse “para os membros da Academia, por favor, deem a Robert Pattinson o prêmio de Melhor Ator e o de Melhor Ator Coadjuvante. Deem ambos para ele!“.

‌



Por um lado, o Mickey 17 enfrenta os problemas de uma forma empática, sempre evitando conflito e colocando os outros na frente de seus interesses. Já o Mickey 18 canaliza toda a sua agressividade e rebeldia querendo dar um basta em todas as humilhações que passou.

Mickey 17 e Mickey 18 interpretados por Robert Pattinson Divulgação - 04/03

Ao interpretar um jovem comum, que encara de duas formas diferentes as adversidades da vida, Pattinson realiza um dos seus melhores trabalhos da carreira neste longa.

O cineasta usa de toda a sua criatividade para fugir da pressão em lançar um “grande próximo filme”, mostrando que nem todo filme precisa ter uma “cara de Oscar” para ser bom.

Bong Joon-Ho e Robert Pattinson nos bastidores de Mickey 17 Divulgação -04/03

Ao mesclar os aspectos de uma ficção cientifica com uma comédia satírica original — que passaria despercebida se não fosse por ele e Robert Pattinson — o sul-coreano cria uma narrativa interessante que prende o espectador.

Mickey 17 deixa claro que não é preciso de muito para fazer um bom sci-fi, não são necessárias extensas produções de cenário, efeitos especiais e uma construção de mundo detalhada. Se há uma boa história, personagens envolventes, junto de bons atores é possível fazer uma ótima ficção científica.

*Sob supervisão de Lello Lopes

