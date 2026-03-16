Assista à íntegra da Live Cine R7 desta segunda (16) e saiba tudo que rolou na cerimônia do Oscar
Cris Lumi recebeu Lello Lopes e Thaís Sant'Anna para comentar os principais acontecimentos da premiação de 2026
Favoritismos confirmados, surpresas e Brasil sem nenhuma estatueta! A cerimônia do Oscar de 2026 aconteceu no domingo (15) em Los Angeles, nos Estados Unidos, e provocou uma série de comemorações e debates sobre os vencedores da noite. Para comentar tudo que rolou na premiação, o Cine R7 fez mais uma transmissão exclusiva.
A apresentadora Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, recebeu Lello Lopes, do blog Cinema de Segunda, e Thaís Sant’Anna, editora de entretenimento do R7, para falar sobre os grandes vencedores da noite, os principais acontecimentos e os melhores momentos da cerimônia mais importante do cinema.
No bate-papo, o trio avaliou a festa comandada por Conan O'Brien, a vitória das seis estatuetas de "Uma Batalha Após a Outra" e a reação fervorosa dos brasileiros na internet com a derrota de "O Agente Secreto" em todas as categorias que concorreu.
Assista agora à transmissão na íntegra!
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