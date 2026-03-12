Oscar 2026: Live Cine R7 discute chances de o Brasil levar estatueta e analisa principais indicações
Cris Lumi recebeu Lello Lopes e André Guerra para falar sobre a principal premiação do cinema, que acontece neste domingo (15) em Los Angeles
O Oscar de 2026 está chegando! Para entrar no clima da maior premiação do cinema, o Cine R7 preparou uma transmissão exclusiva sobre a festa que acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (15).
A conversa contou com a apresentação de Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, e com as participações de Lello Lopes, do blog Cinema de Segunda, e André Guerra, crítico do Estação Nerd e do Diário de Pernambuco.
Neste bate-papo, o trio comentou os indicados às principais categorias, os favoritos da crítica, as maiores surpresas da temporada e, claro, as chances do Brasil voltar para casa com uma estatueta. Lembrando que "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias, incluindo a de Melhor Ator com Wagner Moura.
Assista agora à transmissão na íntegra!
