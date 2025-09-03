James Gunn confirma sequência de ‘Superman’: ‘O Homem do Amanhã’ estreia em 2027
Filme faz parte do universo cinematográfico da DC
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O diretor James Gunn confirmou nesta quarta-feira (3) em suas redes sociais que Superman vai ganhar uma sequência. O novo filme já tem título e data de estreia: O Homem do Amanhã, que chega aos cinemas americanos em 9 de julho de 2027.
O anúncio foi feito por Gunn com uma ilustração de Jim Lee, que mostra Lex Luthor usando o seu clássico Traje de Guerra, uma armadura de metal alienígena, ao lado de Superman.
Antes de O Homem do Amanhã, o universo da DC no cinema, também comandado por Gunn, vai ter os filmes da Supergirl e do Cara-de-Barro.
Superman ainda segue no cinema. O filme, com David Corenswet como o herói e Nicholas Hoult como Lex Luthor já arrecadou mais de US$ 610 milhões em bilheterias pelo mundo.
1 / 7
👉 Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp