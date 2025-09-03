James Gunn confirma sequência de ‘Superman’: ‘O Homem do Amanhã’ estreia em 2027 Filme faz parte do universo cinematográfico da DC Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 03/09/2025 - 14h42 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA James Gunn confirma a sequência de 'Superman', intitulada 'O Homem do Amanhã'.

O filme tem estreia marcada para 9 de julho de 2027.

A nova ilustração do anúncio apresenta Lex Luthor e Superman com armadura de guerra.

Antes da sequência, serão lançados os filmes da Supergirl e do Cara-de-Barro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

James Gunn anuncia 'O Homem do Amanhã', continuação de 'Superman' que chega aos cinemas em 2027 Reprodução/Instagram/@jamesgunn

O diretor James Gunn confirmou nesta quarta-feira (3) em suas redes sociais que Superman vai ganhar uma sequência. O novo filme já tem título e data de estreia: O Homem do Amanhã, que chega aos cinemas americanos em 9 de julho de 2027.

O anúncio foi feito por Gunn com uma ilustração de Jim Lee, que mostra Lex Luthor usando o seu clássico Traje de Guerra, uma armadura de metal alienígena, ao lado de Superman.

Antes de O Homem do Amanhã, o universo da DC no cinema, também comandado por Gunn, vai ter os filmes da Supergirl e do Cara-de-Barro.

Superman ainda segue no cinema. O filme, com David Corenswet como o herói e Nicholas Hoult como Lex Luthor já arrecadou mais de US$ 610 milhões em bilheterias pelo mundo.

