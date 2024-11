Jim Abrahams, diretor de ‘Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu’, morre aos 80 anos Diretor morreu de causas naturais nos Estados Unidos Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 26/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h13 ) twitter

Jim Abrahams, diretor de 'Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu' Reprodução/Facebook/TheCharlieFoundation

O cinema de besteirol perdeu nesta terça-feira (26) um dos seus gênios. Jim Abrahams, diretor de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e criador de Corra Que a Polícia Vem Aí morreu aos 80 anos, de causas naturais, em sua casa na Califórnia, nos EUA. A informação foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo filho do diretor, Joseph.

Ao lado dos amigos de infância Jerry e David Zucker, Abrahams foi o responsável por alguns dos filmes mais engraçados dos anos 70, 80 e 90.

Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu abriu para o grande público a leva de filmes que tiram sarro de outros filmes (no caso Aeroporto e outras histórias de catástrofes que foram sucesso nos anos 70).

Com um ritmo alucinante de piadas e um elenco que tinha de Leslie Nielsen ao astro da NBA Kareem Abdul-Jabbar, foi um sucesso de público, faturando US$ 85 milhões (de um orçamento de US$ 3,5 milhões).

‌



Abrahams ainda dirigiu Top Secret! Superconfidencial, que zoava os filmes de espionagem, e Top Gang! Ases Muito Loucos, brincadeira com Top Gun. Além disso, criou outro clássico dos anos 80: Corra Que A Polícia Vem Aí, dirigido por David Zucker.

O último trabalho de Abrahams no cinema foi o roteiro de Todo Mundo em Pânico 4, de 2006.

Fora das telas, ele criou nos anos 90 a Charlie Foundation for Ketogenic Therapies, uma organização sem fins lucrativos que ajuda a combater a epilepsia.

