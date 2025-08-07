Você lembra como era o Dia dos Pais nos anos 80 e 90? Prepare-se para voltar no tempo Relembre os presentes clássicos, os comerciais que emocionavam e o jeito único de celebrar a família Do Meu Tempo|Renato FontesOpens in new window 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h56 ) twitter

Dia dos Pais nos anos 80 e 90 tinha presentes simples, almoço em família e muito amor envolvido montagem/R7

O Dia dos Pais é neste domingo (10). Diferentemente dos tempos atuais, a data nos anos 1980 e 1990 não envolvia posts emocionais nas redes sociais nem compras online. As homenagens ao paizão eram totalmente analógicas, muitas vezes com cartõezinhos artesanais, cheios de cola, glitter e amor envolvido.

Era um tempo em que um simples almoço de domingo em família e um presente escolhido na loja do centro da cidade bastavam para deixar o dia especial.

RESUMO DA NOTÍCIA O Dia dos Pais nos anos 80 e 90 era celebrado de forma analógica, sem redes sociais ou compras online.

Os presentes clássicos incluíam carteiras, camisas, relógios e até bipe para pais mais tecnológicos.

As comemorações eram simples, com almoços em família e reuniões na casa dos avós, repletas de comida caseira e carinho.

A data evoca saudade e memórias afetivas, ressaltando a importância das histórias e do amor familiar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Se você viveu essa fase, prepare-se para um mergulho cheio de memórias. Se não, aproveite para descobrir como era celebrar essa data em uma era sem internet, mas com sobra de sentimento.

Pai: uma figura em transformação

Antes dos anos 80, a imagem paterna ainda era muito ligada ao provedor: homem sério, que trabalhava duro e passava pouco tempo com os filhos. Já nos anos 90, muitos pais começaram a se aproximar mais da rotina dos pequenos e a cultivar laços mais afetivos.

‌



E quem foi criança naquela década com certeza se lembra dos momentos simples com o pai. No caso dos meninos, andar de bicicleta pela rua, empinar pipa ou jogar bola no campinho eram programas clássicos. Já as meninas, muitas vezes, preferiam brincar de boneca, montar cabaninhas, ouvir histórias, ir ao clube ou tomar um sorvete no fim da tarde.

7 presentes de Dia dos Pais que marcaram os anos 80 e 90

Em tempos pré-internet, escolher o presente pro Dia dos Pais exigia ir até uma loja física lá no centro da cidade ou em um shopping, que ainda era novidade para muita gente. Relembre alguns itens dos anos 80 e 90 que provavelmente você já deu para seu pai:

‌



1 - Carteira ou cinto de couro (quase sempre nas cores marrom ou preta)

Se você nunca deu um cinto ou uma carteira de couro para o seu pai, será que você viveu os anos 80 e 90 mesmo? Reprodução/Microsoft Copilot

2 - Meias e cuecas (o combo clássico que eles reclamavam de ganhar)

‌



O combo que ninguém pedia, mas todo pai recebia com um sorriso: meias e cuecas! Reprodução/Microsoft Copilot

3 - Camisa social novinha (perfeita para ir trabalhar bem alinhado)

Se o pai não ganhou uma camisa social, faltou tradição nessa família Reprodução/Microsoft Copilot

4 - Kit de barbear com loção pós-barba (porque até o visual precisava estar em dia)

Espuma, loção e prestígio: o kit de barbear era o luxo Reprodução/Microsoft Copilot

5 - Relógio de pulso (símbolo de estilo e pontualidade)

Nada como ver o brilho nos olhos do pai ao ganhar um relógio de pulso no Dia dos Pais Reprodução/Microsoft Copilot

6 - Caixa de ferramentas (para pais que adoravam colocar a mão na massa)

Todo pai que ganhava uma caixa de ferramentas passava o resto do domingo "fuçando" em casa Reprodução/Microsoft Copilot

7 - Bipe ou celular “tijolão” (para os pais mais tecnológicos)

Se ele tinha um bipe, era moderno. Se usava no cinto, era autoridade! Reprodução/Microsoft Copilot

Bônus

Como bônus, os famosos cartões feitos na escola eram presença garantida: cheios de desenhos, frases coloridas com canetinha e, quase sempre, aquele “Eu te amo, papai” que derretia qualquer coração.

Comerciais inesquecíveis

A TV era parte essencial da magia da data. Os comerciais de Dia dos Pais marcaram toda uma geração e até hoje são lembrados com carinho. Os jingles grudavam na cabeça, e a estética dos anos 80 e 90, com cores vibrantes e interpretações exageradas, dava um charme único. Relembre alguns:

Dia dos Pais era nos avós!

Nada de restaurante da moda ou comida por delivery. O Dia dos Pais nos anos 80 e 90, na maioria das vezes, era comemorado na casa dos avós. Era uma das poucas datas em que todos os tios e primos se reuniam para aquela bagunça ou uma boa em volta da mesa.

Já o almoço era de respeito: macarronada acompanhada de um frango assado crocante ou até mesmo churrasco no quintal. Para beber, uma tubaína bem gelada. E, claro, a clássica gelatina colorida na sobremesa, que encantava os olhos e aquecia o coração.

Saudade em forma de lembrança

Para muita gente, o Dia dos Pais é sinônimo de saudade. Não só do pai, mas de um tempo que parecia mais leve, mais verdadeiro. As memórias da infância, dos domingos em família e dos pequenos gestos continuam vivas.

E para quem já não tem mais o pai presente, a data vira um momento de afeto e homenagem. Uma chance de lembrar, com carinho e gratidão, de quem fez parte da vida com amor e presença.

Porque o Dia dos Pais vai muito além de presentes: é feito de histórias, afeto e lembranças que ficam pra sempre.

