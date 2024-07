João Hadad é um dos favoritos para vencer A Grande Conquista 2! Ele disputa o prêmio com Fê, Kaio e Rambo Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 17/07/2024 - 15h58 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h17 ) ‌



João Hadad é um dos favoritos para vencer A Grande Conquista 2 Reprodução/Divulgação

Após quase 90 dias de confinamento, Hadad é um dos grandes favoritos a ganhar R$ 1 milhão e o título de campeão desta edição de A Grande Conquista, reality show transmitido pela RECORD.

João Hadad se destacou no jogo por suas habilidades estratégicas, derrubando os planos dos adversários e se salvando de pelo menos cinco Zonas de Risco. Ele também se destacou pela grande amizade com Fernando Sampaio, que foi marcada por carinhos, abraços e declarações. Hadad foi o alvo de diversos participantes durante o jogo.

Na última segunda-feira (15), ele se salvou de mais uma Zona de Risco e foi o primeiro finalista do programa. A final é composta por Fernando Sampaio, João Hadad, Kaio Perroni e Will Rambo.

João Hadad, 30 anos, é natural de Guarapari, Espírito Santo. Empresário, influenciador digital e modelo, Hadad ficou conhecido após participar do reality show De Férias com o Ex, transmitido pela MTV, e também participou de outro reality show da RECORD, Power Couple, em 2022.

A votação já está aberta. Quem será que levará para casa o prêmio de um milhão de reais e o título de campeão da segunda edição de A Grande Conquista 2?