Rodriguinho Santos encanta público em participação histórica no CTN Cantor baiano cativou seus ouvintes com músicas que falam de amor e sofrência

Com apenas 22 anos, o cantor e compositor Rodriguinho Santos, conhecido como “o top da sofrência”, está conquistando o Brasil com seus sucessos. Nascido em Tucano, na Bahia, o artista vem encantando o público com suas músicas que falam de amor e sofrência, ganhando fãs tanto em sua terra natal quanto em São Paulo.

Atualmente, Rodriguinho é exclusivo da Produtora Artística Arnaldos Produções, e vive em São Paulo. Ele também gravou recentemente dois novos clipes, incluindo as músicas “PHD” e seu maior sucesso, “Posta nos Storys”. Ambas as faixas estão dominando as paradas da Rádio Atual 94,1 CTN, impulsionando ainda mais sua carreira.

Rodriguinho Santos Reprodução/Di

O sucesso no rádio levou a uma crescente demanda por apresentações ao vivo do artista. Atendendo aos pedidos fervorosos de seus fãs, ele foi convidado a abrir o Arraiá da Calcinha. A apresentação, que aconteceu em 8 de julho, véspera de feriado, foi um marco para o cantor. Ele se emocionou muito durante o show, pois estava realizando um sonho: fazer uma apresentação com sua banda no palco do CTN, a maior casa nordestina de shows de São Paulo.

Rodriguinho Santos entregou tudo em uma participação memorável, repleta de emoção e energia, que estabeleceu um recorde de público no CTN. O evento não só solidificou sua popularidade como também destacou seu talento inquestionável, consolidando-o como uma das grandes revelações do arrocha romântico.

A participação foi um verdadeiro sucesso de sofrência e amor, deixando uma marca indelével na memória dos presentes e reafirmando o talento do jovem artista no cenário musical nordestino.