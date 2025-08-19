Novo livro de autora francesa, ‘Triste Tigre’ choca com relato real de abuso sofrido na infância Lançada nesta semana, obra premiada de Neige Sinno traz episódios de estupro vividos nos anos 1980 Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

Neige Sinno na capa da edição italiana do livro Divulgação

A missão de ler Triste Tigre, lançado no Brasil neste sábado (17), é um mergulho devastador.

O livro expõe, em todos os pormenores, as memórias da autora, a francesa Neige Sinno, hoje com 48 anos, vítima de estupro sistemático na infância.

Em um ato corajoso não só de revisitar o abuso, mas de colocá-lo em palavras, ela narra a infância na qual foi estuprada sucessivamente pelo padrasto — dos sete aos 14 anos.

O crime aconteceu nos anos 1980, no interior dos alpes franceses. E seu relato é íntimo, sincero e violento ao extremo.

‌



Capa da edição brasileira do livro 'Triste Tigre' (R$ 69,90) Divulgação

Nele, Neige questiona se é possível entender a mente de um abusador. “Por que escrevo este livro? Porque eu posso”, diz, em trecho.

E o fato de ela tê-lo feito muda absolutamente tudo.

‌



Numa onda de autoficção puxada pelos conterrâneos Annie Ernaux e Édouard Louis, a autora se vale da literatura para adentrar uma reflexão profunda sobre um tabu coletivo.

Emula, mais especificamente, o poema The Tyger (1794), de William Blake (1757-1827), para descrever as consequências ferozes do estupro no restante da vida de quem o sofre.

‌



Por que a sociedade o perdoa há tanto tempo? Como os algozes seguem livres? Existe um padrão entre eles? Qual o perfil de quem o sofre? Existe motivo para sentir culpa?

Nesse contexto, o tigre é o abusador; a vítima, o cordeiro.

Numa busca por respostas que não vêm, Neige evoca de Vladimir Nabokov a Virginia Woolf, passando por Toni Morrison. Contextualiza o Holocausto e a Guerra da Argélia.

A perspicácia da autora está na clara percepção de que, ao compartilhar sua experiência, ela a torna coletiva.

O problema, agora, é de todos nós.

