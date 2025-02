Livro no qual escritora Vanessa Barbara detalha traição pública explode na internet após podcast e é relançado Relato foi publicado pela primeira vez em 2015 pela editora Intrínseca e abalou o mundinho literário Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 12/02/2025 - 20h56 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A escritora e jornalista Vanessa Barbara Acervo Pessoal

O livro Operação Impensável, publicado em 2015 com o relato da escritora Vanessa Barbara de como se deu o fim do seu casamento com André Conti, editor e sóciofundador da Todavia (atualmente afastado), foi relançado nesta semana pela Intrínseca, após o assunto ter voltado a tona no mês passado.

Foi quando Vanessa resolveu contar novamente a história ao podcast Rádio Novelo, que viralizou e jogou luz a detalhes do caso, hoje sob nova perspectiva.

Ela narra, por exemplo, como o ex-marido compartilhava, em um grupo de email com outros 15 homens — todos figurões do circuito literário nacional — pormenores orgulhosos de suas sucessivas traições.

Capa do livro 'Operação Impensável' Divulgação

O impacto no contexto atual foi tamanho que os jornalistas e escritores envolvidos chegaram a vir a público, um após o outro, em suas redes sociais, desculpando-se.

‌



Disseram “ter mudado com os erros” e que hoje são “pessoas diferentes”.

O próprio Conti chegou a afirmar que “manipulou” e “coagiu” Vanessa: “Inventei intrigas”.

‌



Operação Impensável, que estava esgotado no formato físico e só era sendo comercializado em sua versão para Kindle, ganhou nova edição.

O livro traça uma relação do que a escritora viveu com o estado de tensão da Guerra Fria e é o sexto romance de Vanessa.

Ela levou, com ele, o Prêmio Paraná de Literatura, além de ter sido elencada pela revista Granta um dos 20 mais relevantes nomes da literatura nacional contemporânea por sua obra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.