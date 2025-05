‘Marcando e anotando tudo’: Olivia Rodrigo conta qual obra de Clarice Lispector está lendo Cantora americana disse em entrevista a uma revista, que ganhou a obra da também artista Annie St. Vincent, quando vieram ao Brasil Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 15/05/2025 - 18h39 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Olivia Rodrigo mostra capa de 'A Hora da Estrela' Reprodução

“Estou marcando e anotando no livro inteiro. Ele tem palavras muito bonitas”, disse Olivia Rodrigo, sobre A Hora da Estrela, em uma entrevista à revista Vogue.

A edição da cantora é de 2020 e foi lançada na ocasião do centenário de Clarice Lispector (1920-1977) — a autora brasileira veio da Ucrânia ainda criança e cresceu no Recife.

Quem traduziu foi o americano Benjamin Moser, biógrafo de Clarice.

”Esse é o livro que eu estou lendo agora. Minha amiga Annie St. Vincent comprou para mim quando estávamos fazendo shows juntas no Brasil”, disse Olivia, no quadro Whats In My Bag, no qual os convidados mostram o que há em suas bolsas.

‌



A cantora também revelou que emprestou a expressão “all american bitch”, nome de uma de suas músicas, de um livro da americana Joan Didion (1934-2021) — também presente da amiga e cantora.

Olivia Rodrigo trouxe a turnê Guts para o Brasil neste ano. Ela se apresentou no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 26 de março, e St. Vincent realizou o show de abertura.

No dia 28, apresentou-se como uma das principais atrações do Lollapalooza. Esta foi a primeira vez da cantora no país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.