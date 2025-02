‘Fenômeno Fernanda Torres’ faz procura pelo livro que inspirou o filme disparar: saiba o que ele conta Crescimento foi de mais de nove vezes em comparação com os quatro meses anteriores Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 18/01/2025 - 12h05 (Atualizado em 18/01/2025 - 12h41 ) twitter

Fernanda Torres brilha em talk show americano Reprodução

Após deixar Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet comendo poeira e levar o Globo de Ouro de melhor atriz dramática, no dia 6, Fernanda Torres ainda fez disparar a vendagem do livro Ainda Estou Aqui (R$ 79,90, 296 págs., Cia. das Letras), que deu origem ao filme de Walter Salles.

De acordo com uma empresa de monitoramento de ecommerce, desde a premiação, a média diária de vendas do título de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, cresceu 9,2 vezes em comparação com os quatro meses anteriores.

Capa do romance 'Ainda Estou Aqui', da Cia. das Letras Divulgação

Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo interpretada por Fernanda no longa — a produção foca a busca dela pelo marido, Rubens Paiva, sequestrado, torturado e morto pelo regime militar nos anos 1970.

Já o romance se debruça sobre a doença de Eunice, seus anos finais e a juventude do autor.

