Veneno e greve de fome: livro traz as memórias de Navalny, rival de Putin ‘achado morto’ na Sibéria
Obra relata infância pobre e prisões; russo teve vida mostrada em documentário ganhador do Oscar
Principal adversário político do presidente Vladimir Putin nas últimas décadas, Alexei Navalny (1976-2024) começou a escrever o livro O Patriota - A História do Maior Adversário de Vladimir Putin, lançado no Brasil agora pela editora Rocco, logo após o envenenamento quase fatal que sofreu em 2020.
A obra é um panorama completo de sua vida: a juventude, o começo do envolvimento com a política e as questões sociais russas e, principalmente, os anos de oposição ao governo.
Contém ainda correspondências inéditas dos períodos em que esteve preso, por acusações que vão de fraude a atos de extremismo.
Navalny começou a se tornar conhecido durante sua trajetória estudantil, nos anos finais da União Soviética, pouco antes da transição para o capitalismo e da ascensão de Putin.
Provocador, publicou vídeos críticos e debochados em relação ao líder que tiveram milhões de visualizações nas redes sociais e foi detido diversas vezes.
Em 2020, foi envenenado com uma substância neurotóxica, usada por agentes de inteligência do Kremlin, que quase o matou.
Navalny passou um longo período de recuperação na Europa antes de voltar à Rússia para fazer novamente frente a Putin. Ele queria enfrentá-lo nas urnas. Algum tempo depois do retorno, foi preso pela última vez.
Após longos períodos sem divulgar informações sobre Navalny, que fez greve de fome e emagreceu drasticamente na prisão, o governo russo finalmente informou, em fevereiro do ano passado, que o opositor havia sido “encontrado sem vida” pelo serviço penitenciário da região de Yamalo-Nenets, no Ártico.
A nota dizia que a equipe médica foi chamada, mas não conseguiu ressuscitá-lo.
Uma produção da CNN internacional que acompanhou Navalny em sua investigação sobre o uso da dark web pelo Kremlin para eliminar seus opositores ganhou o Oscar de melhor documentário em 2023.
