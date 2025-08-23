Veneno e greve de fome: livro traz as memórias de Navalny, rival de Putin ‘achado morto’ na Sibéria Obra relata infância pobre e prisões; russo teve vida mostrada em documentário ganhador do Oscar Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

Capa do livro 'Patriota' (R$ 119,90; 464 págs.; Editora Rocco) Divulgação/Rocco

Principal adversário político do presidente Vladimir Putin nas últimas décadas, Alexei Navalny (1976-2024) começou a escrever o livro O Patriota - A História do Maior Adversário de Vladimir Putin, lançado no Brasil agora pela editora Rocco, logo após o envenenamento quase fatal que sofreu em 2020.

A obra é um panorama completo de sua vida: a juventude, o começo do envolvimento com a política e as questões sociais russas e, principalmente, os anos de oposição ao governo.

Contém ainda correspondências inéditas dos períodos em que esteve preso, por acusações que vão de fraude a atos de extremismo.

Navalny começou a se tornar conhecido durante sua trajetória estudantil, nos anos finais da União Soviética, pouco antes da transição para o capitalismo e da ascensão de Putin.

‌



Provocador, publicou vídeos críticos e debochados em relação ao líder que tiveram milhões de visualizações nas redes sociais e foi detido diversas vezes.

Em 2020, foi envenenado com uma substância neurotóxica, usada por agentes de inteligência do Kremlin, que quase o matou.

‌



Navalny passou um longo período de recuperação na Europa antes de voltar à Rússia para fazer novamente frente a Putin. Ele queria enfrentá-lo nas urnas. Algum tempo depois do retorno, foi preso pela última vez.

Após longos períodos sem divulgar informações sobre Navalny, que fez greve de fome e emagreceu drasticamente na prisão, o governo russo finalmente informou, em fevereiro do ano passado, que o opositor havia sido “encontrado sem vida” pelo serviço penitenciário da região de Yamalo-Nenets, no Ártico.

‌



A nota dizia que a equipe médica foi chamada, mas não conseguiu ressuscitá-lo.

Uma produção da CNN internacional que acompanhou Navalny em sua investigação sobre o uso da dark web pelo Kremlin para eliminar seus opositores ganhou o Oscar de melhor documentário em 2023.

