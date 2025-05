Any Awuada, suposta amante de Neymar, é presa no interior de São Paulo Influenciadora é acusada de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/05/2025 - 13h39 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Any Awuada foi presa no interior de São Paulo Reprodução/Instagram

A influenciadora Nayara Macedo, mais conhecida nas redes como Any Awuada, voltou aos holofotes — mas desta vez por um motivo bem diferente das fofocas envolvendo Neymar. A suposta amante do jogador foi parar atrás das grades!

Any foi presa em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, por envolvimento em um esquema de falsificação e venda de perfumes e cosméticos adulterados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a influenciadora fazia parte de uma quadrilha que vendia os produtos falsificados na internet — e, pior, com substâncias perigosas e fora do padrão da Anvisa.

E o escândalo não parou por aí... A mãe da influenciadora e uma amiga também foram presas! Durante a operação, a polícia apreendeu diversos cosméticos e até um carro de luxo.

‌



Para quem não lembra, Any ficou famosa após participar de uma festinha com Neymar e fazer declarações bombásticas — chegando até a dizer que poderia estar grávida do craque! Mas a tal gravidez, claro, nunca foi confirmada.

Agora, o nome dela volta a circular, mas pelos corredores da delegacia… 🐍

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.