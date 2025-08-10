Corpo de Arlindo Cruz é enterrado no Rio após cerimônia de despedida em quadra de escola de samba Velório do sambista aconteceu na quadra da escola de samba Império Serrano entre sábado (9) e domingo (10) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/08/2025 - 14h51 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h52 ) twitter

Velório do cantor Arlindo Cruz, na quadra da Escola de Samba Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, neste domingo (10) ESTADÃO CONTEÚDO

O corpo do sambista Arlindo Cruz foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (10).

O velório aconteceu na quadra da escola de samba Império Serrano, na Zona Norte do Rio. A pedido da família, todos os presentes se vestiram de branco e cantaram diversos sambas guiados pelo cavaquinho do filho do sambista, Arlindinho.

Sambistas e Musicistas próximos do Arlindo estiveram presentes no velório e prestaram suas homenagens com sambas do falecido cantor. Entre eles estavam, Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho e Juninho Thybau.

Sambistas e Musicistas próximos do Arlindo estiveram presentes no velório e prestaram suas homenagens com sambas do falecido cantor ESTADÃO CONTEÚDO

A cerimônia começou na noite de sábado (9) e se estendeu até a manhã de domingo (10), na qual, parentes e amigos próximos se encaminharam para o enterro do sambista na Zona Oeste.

‌



Arlindo Cruz morreu nessa sexta-feira (8), aos 66 anos, após ter uma falência múltipla de órgãos. Em 2017, Arlindo sofreu de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e passou por diversas internações, o impedindo de se apresentar desde então.

