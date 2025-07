Cover de Marília Mendonça revela que mãe da cantora exigiu R$ 100 mil em processo Lorena Alexandre afirma que foi acionada na Justiça por Dona Ruth por usar o título de “cover oficial” sem autorização Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/07/2025 - 13h44 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h44 ) twitter

Cover de Marília Mendonça revelou processo movido por Dona Ruth Reprodução/Instagram/@lorena_cantora/@donaruthoficial

Lorena Alexandre, conhecida como cover de Marília Mendonça, foi processada pela mãe da cantora pouco depois da morte da artista.

Ela afirmou que Dona Ruth exigiu uma indenização de R$ 100 mil, acusando-a de usar o título de “cover oficial” sem autorização.

Lorena chegou a discutir nas redes sociais com Ruth Moreira e João Gustavo, irmão de Marília, e, depois disso, decidiu não se identificar mais como cover da cantora.

O caso voltou à tona após acusações de que Dona Ruth teria exigido 50% do seguro de vida de todas as vítimas do acidente de avião que matou Marília. Lorena fez uma publicação nas redes sociais criticando duramente a mãe da artista.

Segundo Lorena, o processo movido por Dona Ruth ainda corre em segredo de justiça, mas ela afirma que não teria condições de pagar os R$ 100 mil, caso perca a ação.

