Entenda o que é ‘Stilleto Challenge’, trend que fez influenciadora fraturar a coluna 👠 Desafio inspirado em pose de Nicki Minaj viralizou nas redes, mas tem colocado muita gente em risco Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A influencer russa Mariana Vasiuc fraturou a coluna ao tentar reproduzir o 'Stiletto Challenge'.

O desafio, inspirado em Nicki Minaj, envolve equilibrar-se em objetos usando salto alto.

Mariana caiu de uma lata de fórmula infantil durante a gravação de um vídeo.

O caso alerta sobre os riscos dessa trend viral nas redes sociais, envolvendo celebridades e seguidores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Stiletto Challenge' mistura salto alto e objetos instáveis Reprodução/YouTube/Nicki Minaj; Reprodução/Instagram/@mariana_vasiuc/@brielarson

Olha a moda perigosa que está bombando na internet! ⚠️ A influencer russa Mariana Vasiuc, de 32 anos, acabou no médico após tentar reproduzir o “Stiletto Challenge” e fraturar a coluna. O detalhe é que o acidente aconteceu oito semanas após ela dar à luz.

O desafio é inspirado em uma pose da cantora Nicki Minaj no clipe de High School e já acumula milhares de vídeos nas redes sociais. No Instagram, Mariana apareceu tentando se equilibrar em uma lata de fórmula infantil colocada sobre uma panela, em cima da bancada da cozinha — e, claro, usando um salto fino alto, como manda o “regulamento” do desafio. 👠

Ela chegou a segurar a mão de alguém que estava por perto, mas, ao soltar, perdeu o equilíbrio e caiu de costas. Em uma legenda já editada, escreveu: “Decidi começar a fazer postagens nas redes sociais, e aqui estou eu saindo do médico com o diagnóstico de ‘fratura não complicada do corpo por flexão de compressão Th9′”.

A pose que inspirou a trend foi feita por Nicki Minaj no clipe de 2013, em que ela se equilibra de salto alto, com as pernas cruzadas, perto de uma piscina. Mas no TikTok a galera resolveu dificultar, subindo em latas, frascos de esmalte, halteres, garrafas de vinho e até brinquedos infantis. Entre as famosas que já entraram na onda estão Lupita Nyong’o e Brie Larson.

E fica o alerta: se até celebridade se arrisca por likes, imagina o perigo para quem tenta sem preparo… Mariana que o diga! 🚨

