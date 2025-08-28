Fernando Zor e a noiva fazem plástica no nariz juntos após reatarem: ‘Dois avatares felizes’ Casal se internou junto em clínica de luxo para fazer rinoplastia e mostrou tudo nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/08/2025 - 14h05 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando Zor e Lara Bissi fizeram rinoplastia juntos Reprodução/Instagram/@dra.larabissi

Tem casal que combina no look, na tatuagem... e tem casal que combina até no bisturi! O cantor Fernando Zor e a noiva, a dermatologista Lara Bissi, decidiram entrar juntos na faca. Após reatarem o namoro, os dois resolveram selar a fase de amor total com uma rinoplastia em dupla. 👃

Os pombinhos compartilharam tudo nas redes sociais, direto do quarto de luxo da clínica onde estão internados. “Hora do sono da beleza com meu amor! Dois avatares felizes passando no seu story...”, brincou Lara ao publicar uma foto em que ambos aparecem com curativos no nariz.

Mas engana-se quem pensa que foi uma cirurgia e pronto. Eles transformaram o pós-operatório em uma verdadeira lua de mel com bisturi. A médica mostrou o quarto onde estão hospedados, que mais parece uma suíte de hotel cinco estrelas. “Tudo organizadinho”, disse ela, enquanto filmava o local.

“Mudamos de casa. Lindo [esse lugar]. Uma delícia aqui, gente. Um ‘cafofinho’ desse... a gente não precisa de mais nada na recuperação”, continuou, toda empolgada.

‌



E o mimo não para por aí! Na manhã desta quinta-feira (28), Lara mostrou o banquete do café da manhã digno de celebridade: ovos mexidos, frutas, suco detox, iogurte, pão... e tudo isso servido no conforto da cama, claro. ☕

Se é para sofrer, que seja com cobertor quentinho, TV no quarto e companhia romântica. Quem pode, pode, né? 😎

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.