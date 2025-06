Festa milionária da filha de Virginia e Zé Felipe tem vestidos de R$ 30 mil e polêmica envolvendo buffet Profissionais que trabalhavam no aniversário teriam sido informados de que precisariam pagar R$ 150 para comer durante o evento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/06/2025 - 14h23 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia e Zé Felipe comemoraram o aniversário da filha mais velha, Maria Alice Reprodução/Instagram/@virginia

Zé Felipe e Virginia capricharam (e muito!) na festa de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice. Foi um verdadeiro espetáculo de ostentação: teve bolo gigante, vestido caríssimo, decoração de cair o queixo... Mas o que acabou chamando a atenção mesmo foi um climão envolvendo os funcionários do evento.

⚠️ Segundo uma informação que vazou, alguns profissionais que estavam trabalhando na festa teriam sido informados de que precisariam pagar R$ 150 para ter acesso ao buffet. Isso mesmo: teriam que pagar para comer! Nunca se viu isso em festa de patrão famoso...

A assessoria do casal já correu para se explicar e disse que, se essa cobrança aconteceu, foi por parte de alguma empresa terceirizada, sem o conhecimento de Virginia e Zé Felipe. Eles garantem que não se envolvem nas decisões internas dessas equipes. E a única exigência feita por eles teria sido a proibição do uso de celulares durante o evento — para manter a privacidade da família.

Agora, segura esse luxo:

‌



💰 Os vestidos das filhas custaram R$ 30 mil cada um. 🎂 O bolo principal tinha mais de dois metros de altura, levou três semanas para ser feito, envolveu 15 pessoas na produção e veio de São Paulo até Goiânia num caminhão refrigerado. E não foi só um bolo, não… foram cinco no total!

🎈 A decoração contou com nada menos que 60 mil balões, mais de 100 esculturas, 10 dias de montagem e mais de 200 profissionais envolvidos.

‌



É, meus amores… se teve cobrança para comer ou não, ninguém sabe ao certo. Mas que a festa foi de princesa milionária, isso foi!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.