Filho caçula de Faustão aparece com ex-bailarina do pai, 19 anos mais velha
Rodrigo Silva, de 17 anos, surgiu acompanhado de Daia de Paula durante evento em São Paulo
Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, chamou atenção ao ser visto com Daia de Paula, ex-bailarina do balé do apresentador. Detalhe: ela tem mais que o dobro da idade dele! 😲
O flagra aconteceu na última quinta-feira (21), durante a “Festa do João”, evento promovido pelo irmão mais velho, João Silva, na casa da família, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Rodrigo, que tem apenas 17 anos, chegou acompanhado de Daia, de 36 anos, levantando suspeitas de um possível namoro.
A repercussão foi tanta que a assessoria chegou a confirmar o relacionamento… mas logo voltou atrás. Estranho, né? 🧐
Questionado pela revista Quem sobre o status da relação, Rodrigo tentou manter o mistério, mas acabou entregando mais do que queria:
“Só quem sabe, quem sabe… Ainda estamos vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe.”
Em tom de brincadeira, ele ainda completou: “É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… Mistério.”
Será que vem namoro por aí? 👀
