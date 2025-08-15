Filho de Carolina Dieckmmann faz 18 anos e surpreende ao trocar bolo por manga 🥭 José, que não consome açúcar, celebrou a data de forma inusitada e recebeu homenagem da atriz Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/08/2025 - 11h01 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h04 ) twitter

José Dieckmmann trocou bolo de aniversário por fatia de manga Reprodução/Instagram/@loracarola

Olha essa agora! 🤯

Na noite da última quinta-feira (14), Carolina Dieckmmann comemorou um momento super especial: o aniversário de 18 anos do filho caçula, José Dieckmmann. A família saiu para jantar em um restaurante, mas um detalhe roubou a cena e virou assunto!

É que, na hora dos parabéns, nada de bolo confeitado ou doce com cobertura. José, que não come açúcar, surpreendeu ao trocar o bolo por uma simples fatia de manga! Isso mesmo: manga no lugar do bolo! 🍰🥭

A atriz se divertiu com a escolha e explicou tudo com bom humor: “Bolo para quem não come açúcar é manga”, disparou Carolina, fazendo graça da situação. E claro, não podia faltar a vela, que foi fincada direto na fruta!

E se teve manga no lugar do bolo, também teve declaração fofa da mamãe nas redes sociais! Logo cedo, Dieckmmann publicou um texto emocionado para o herdeiro:

“Nesse dia, há 18 anos, eu saí de casa com uma barriga e voltei com uma pessoa... você, filho. De lá pra cá, tanto amor, tanto! Acho que todos os dias eu te disse que te amo; e vi no seu rosto de leãozinho que você me ama desse jeitinho. Você me enche de orgulho, filho. Não só pelas conquistas, mas pelo seu jeito de ir atrás... Você sabe o tanto que faz diferença: a disciplina, o caráter, a resiliência. Eu morro de felicidade porque você existe. Eu desejo que você encontre, pelo caminho, tudo que você joga no mundo... Eita justiça bonita. Ah, José... Nem sempre vai ser do jeito que você espera; mas a vida também vai te trazer um monte de coisas incríveis que você nem estava esperando. Feliz aniversário, meu Zumzum... Tô aqui pra tudo, pra sempre, pr’além... ❤️”

José é filho de Carolina com o diretor Tiago Worcman, com quem ela é casada desde 2007. Ela também é mãe de Davi, de 26 anos, fruto da antiga relação com o ator Marcos Frota.

Família doce... mesmo sem açúcar! 😄

