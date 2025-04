Filho de Chico Anysio revela que humorista era deprimido e se arrependeu de virar artista Nizo Neto afirmou que o ator tinha uma ‘depressão funcional’ e era viciado em remédios Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h07 ) twitter

Chico Anysio teria se arrependido de ser artista Reprodução/Instagram/@chicoanysio

O ator Nizo Neto, filho do humorista Chico Anysio, fez uma declaração surpreendente sobre a saúde de seu pai, que faleceu em 2012, aos 80 anos. Em entrevista ao Canal da Lisa Gomes, no YouTube, ele revelou que o intérprete do Professor Raimundo tinha momentos depressivos devido à carreira.

“Ele acordava às vezes deprimido, era uma coisa funcional, ele tinha essa depressão funcional. Ele disse que o maior arrependimento dele era ser artista”, afirmou.

Segundo Nizo Neto, as pessoas têm a imagem que os comediantes são engraçados 24 horas por dia e isso não existe. “A grande maioria não é, a grande maioria é gente séria, muitos melancólicos também e muitos sublimam isso pro humor. Artista é tudo maluco, então você joga na arte aquele furacão de coisas que tem na tua cabeça.”

O filho de Chico Anysio ainda afirmou que, apesar de não admitir, o ator era viciado em remédios. “Meu pai sempre foi meio hipocondríaco, não assumido, ele ficava pau da vida se chamasse ele de hipocondríaco. Você é um cara que paga mensalmente um farmacêutico pra ir uma vez por semana te aplicar injeção, isso não é hipocondria? Claro que é”, comentou.

Nizo Neto conta que ele não tomava comprimidos e, quando o fazia, parecia que estava ingerindo um tijolo. “Um cara que prefere tomar injeção, eu nunca vi uma coisa dessas. Ele era assim, adorava cirurgia, gostava de hospital, ele tinha essa coisa, no fundo, ele gostava”.

