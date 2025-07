Gominho causa polêmica ao participar de programa ao vivo durante velório de Preta Gil Comentários se espalharam após o humorista optar por dar entrevista em horário da despedida Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 12h51 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h51 ) twitter

Gominho foi alvo de críticas por não estar no velório de Preta Gil Reprodução/Instagram/@gominho

Gominho voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais nesta sexta-feira (25), após optar por participar do Mais Você, com Ana Maria Braga, exibido ao vivo pela TV Globo, no mesmo horário em que ocorria o velório de Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A escolha dividiu opiniões entre internautas. “Como assim o Gominho não está no velório da Preta?”, questionou um perfil. “Por que ele, depois de viver tudo que viveu ao lado de Preta, escolheu estar no programa e não no velório?”, escreveu outro.

Já alguns seguidores saíram em defesa do influenciador, alegando que ele já vinha vivendo o luto há muito tempo. “O que tinha que fazer, ele fez em vida”, comentou uma usuária. “Pronto, os juízes da internet já esqueceram tudo o que ele fez e vão começar a criar coisas”, rebateu outro.

share Velório de Preta Gil Amigos, familiares e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu no último domingo (20), vítima de câncer Victor Chapetta/Agnews

Nas redes sociais, Gominho respondeu brevemente a um seguidor que perguntou sobre sua ausência, reforçando que compareceria à cerimônia fechada à tarde, restrita a amigos e familiares: “Exato!”, escreveu, ao concordar com uma publicação.

A repercussão acontece dias após o humorista ter sido cobrado por não ter feito homenagens públicas à cantora. Ele já havia explicado que preferiu se resguardar neste momento de dor, por ter vivido a despedida mais de perto nos últimos tempos.

