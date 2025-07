Gusttavo Lima responde na Justiça após fã ser agredido em show no Rio de Janeiro Fã diz ter sido espancado por seguranças ao tentar tirar foto com o cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/07/2025 - 12h43 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h43 ) twitter

Gusttavo Lima responde na Justiça após fã ser agredido em show no Rio de Janeiro

Mais uma polêmica envolvendo Gusttavo Lima está dando o que falar! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o cantor terá que comparecer a uma audiência marcada para o dia 12 de agosto, no Rio de Janeiro, após ser citado em um processo movido por um fã chamado Wallace.

Tudo começou durante um show em Duque de Caxias (RJ), quando Wallace tentou se aproximar do sertanejo para tirar uma foto. Segundo o relato do rapaz, ele pulou uma grade de segurança e acabou sendo abordado de forma extremamente violenta pelos seguranças do evento.

De acordo com a acusação, o fã teria sido agredido com socos, chutes, pontapés, chegou a ser enforcado e até perdeu a consciência. Um momento que deveria ser de emoção virou um verdadeiro pesadelo.

A defesa de Gusttavo Lima afirma que ele não teve qualquer participação na organização do evento e, por isso, não pode ser responsabilizado pelas atitudes da equipe de segurança, que foi contratada pela produção local.

Os advogados do cantor também pediram segredo de Justiça no caso, alegando que, por ser uma pessoa pública, qualquer processo envolvendo seu nome acaba gerando ‘matérias distorcidas’ na imprensa e nas redes sociais.

